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111 пассажиров самолета рейса ЯМ 526 «Новосибирск-Мирный» провели ночь в «Толмачево»

12:15 18.01.2021 Фото: tolmachevo.ru
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Во время ожидания вылета сибирякам предоставили еду и воду.

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В аэропорт «Толмачево» на 7 часов позже прибыл самолет рейса ЯМ 526 «Новосибирск-Мирный»

В аэропорт «Толмачево» на 7 часов позже прибыл самолет рейса ЯМ 526 «Новосибирск-Мирный». По данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 18 января в 02:50, но в итоге его перенесли на 10:17.

В справочной службе аэропорта города Мирный пояснили, что произошло.

— Рейс ЯМ 526 отправляется из Краснодара, далее идет посадка в Новосибирске и позже —в Мирном. Сегодня самолет поздно вылетел из Краснодара, — рассказали КП-Новосибирск в справочной аэропорта.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили информацию.

— Задержка связана с поздним прибытием самолета. Во время ожидания вылета 111 пассажирам рейса предоставили еду и воду. Сейчас идет регистрация на посадку, — сообщила КП-Новосибирск помощник новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.

Источник: nsk.kp.ru

аэропорт пассажир рейс
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