По данным оперативного штаба на 18 января в школах и детских садах города Бердска заболевших детей и сотрудников образовательных организаций нет.
Закрытых на карантин по COVID-19 классов и групп нет. По ОРВИ закрытых классов и групп нет.
Сколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно
12:02 18.01.2021
По ОРВИ закрытых классов и групп нет.
По данным оперативного штаба на 18 января в школах и детских садах города Бердска заболевших детей и сотрудников образовательных организаций нет.
Спасибо за ваш голос
111 пассажиров самолета рейса ЯМ 526 «Новосибирск-Мирный» провели ночь в «Толмачево»
12:15 18-01-2021
БердскСколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно
12:02 18-01-2021
БердскСколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 января, озвучили в оперштабе Бердска
11:59 18-01-2021
БердскПочему заледенели при -27 в очереди к кассам РКЦ горожане, проверили чиновники Бердска 1
11:53 18-01-2021
Магнитные бури февраль 2021: 4 главных геоудара месяца
11:50 18-01-2021
Начали вакцинацию от коронавируса ракетчики в Новосибирске
11:45 18-01-2021