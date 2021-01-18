Сколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно

Ученики сели за парты 18 января 2021

По данным оперативного штаба на 18 января в школах и детских садах города Бердска заболевших детей и сотрудников образовательных организаций нет.

Закрытых на карантин по COVID-19 классов и групп нет. По ОРВИ закрытых классов и групп нет.