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Сколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно

12:02 18.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По ОРВИ закрытых классов и групп нет.

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Ученики сели за парты 18 января 2021

По данным оперативного штаба на 18 января в школах и детских садах города Бердска заболевших детей и сотрудников образовательных организаций нет.
Закрытых на карантин по COVID-19 классов и групп нет. По ОРВИ закрытых классов и групп нет.

зараженные зимние каникулы 2021 школа
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