Матерят продавцов и проламывают двери в ТЦ "Мария-Ра" на ул. Красной Сибири банда малолеток в Бердске. Смотрите фото

Подростки разрушили здание

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась арендатор торгового центра "Мария Ра" Юлия с просьбой о помощи. В торговом центре толпа хулиганов-подростков активно мешает работе продавцов и наносит материальный ущерб магазину:

- Хотелось бы попросить помощи через вашу газету. Дело в том, что торговый центр "Мария-Ра", расположенный по адресу Красная Сибирь, 120а, терроризируют подростки. Собираются целыми толпами, ломают двери в туалеты, матерят арендаторов, показывают неприличные жесты, угрожают. Неоднократно арендаторы обращались в администрацию магазина, вчера, 16.01.2021 вызывали полицию. Положительных результатов нет, проблема никак не решается. Неужели нужно дождаться какого-то криминала в отношении людей, чтобы полиция начала действовать? Дети родителям не нужны, получается, раз болтаются, предоставленные сами себе. В ПДН тоже обращались, результат нулевой.

Подростки разбили дверь в туалете

«Курьер. Среда. Бердск» связался с Юлией, и она рассказала о бессилии и нежелании бердской полиции в решении проблемы:

- Подростки собираются где-то с 16 часов. Это дети 10, 11 лет. Матерятся, ведут себя вызывающе, грубят продавцам и посетителям. Это дети из обеспеченных семей, они хорошо одеты, у них телефоны последней модели, есть деньги. Все с пивом, с "энергетиками" в руках. На замечания они не реагируют, мало того, те, кто постарше, это подростки 13-15 лет, угрожают продавцам и арендаторам в грубой форме. И взрослые их боятся. Потому что вид у этих так называемых "детей" довольно страшный. Возможно они под действием каких -то психотропных препаратов. Уже три раза разбивали входную дверь, в туалетах постоянно сидят, курят там, ломают замки, краны. В компании много девочек. И та же картина: пьют, матерятся, огрызаются, на замечания отвечают матом. Компания подростков собирается большая, до 20 человек.

Подростки проводят время в торговом центре

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал в ноябре 2020 года о проблемах , с которыми столкнулись арендаторы ТД Форум в центре Бердска. Собственница одной из площадей "Форума" Оксана рассказывала 27 ноября о проблемах с неуправляемыми детьми:

- Подростки 10-16 лет сидят на подоконниках, устраивают свои представления. Мусорят. О масках и социальной дистанции не может быть и речи. Неоднократно они исписывали обе лестничные площадки матерными словами. Бог с ними, если бы они просто погрелись и ушли, но ведь они сидят, едят конфеты, включают громко музыку на своих колонках. Если им делаешь замечание, то подростки ведут себя еще более агрессивно. Например, в том году они сломали розетки из вредности.

ТД "Форум" на сегодняшний день продолжает страдать от нашествия подростков. «Курьер. Среда. Бердск» связался с администратором Ольгой Васильевной, и она рассказала, что «администрация решила установить камеры видеонаблюдения, скрытые камеры. Подростки собираются на лестнице, пьют пиво, курят, жгут спички, портят двери и стены. На вызовы полиция не реагирует».

Пока что в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не прокомментировали ситуацию. Фотографии подростков есть в распоряжении редакции "Курьер. Среда. Бердск".