Крещенские морозы 2021: Погода на 19 января в Москве

В Московском регионе на Крещение ожидается аномальный холод

Температура будет на 7 градусов ниже нормы.

Погода в столичном регионе на Крещение, 19 января, прогнозируется аномально холодной. Температура будет ниже нормы на 7 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет 21-23 градуса мороза, по области - до 26 градусов. Днем температура будет в диапазоне минус 12-14 градусов, по области - до 17 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 7 градусов ниже нормы.

Источник: ТАСС