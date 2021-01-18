Когда крещенские морозы: Какая погода на Крещение Господне 19 января 2021 ожидается в регионах России и в Москве

Не везде ударят Крещенские морозы, сообщают синоптики. Но в некоторых российских областях будет аномально холодно.

Часто на Крещение в Бердске бывают аномальные морозы

Россияне привыкли, что в период празднования православного праздника Крещения очень часто устанавливается необычайно холодная погода. В Центре ФОБОС подтвердили, что в некоторые годы в России в середине января наблюдается понижение температуры ниже климатической нормы. Синоптики объясняют это господством азиатского антициклона. Он препятствует распространению более теплых воздушных масс с Гольфстрима.

Погодные явления не являются закономерностью, связанной с определенной датой. На самом деле Крещенские морозы носят больше психологический характер. Люди привыкли связывать похолодание в третьей декаде января именно с Крещением и это даже, если 19 числа наблюдается оттепель.

Где будут морозы на Крещение

На юге России в начале недели, в том числе 19 января, когда православные христиане отмечают Крещение Господне, аномально холодно, в отдельных районах опять пройдёт снег, после полудня только -2…-7⁰, в низовьях Волги и Дона – до -7…-12⁰. Но во второй половине недели в регион станет поступать уже хорошо прогревшийся воздух, в результате к пятнице температура даже превысит уровень нормы: +4…+9, в низовьях Волги и Дона – до 0…+5⁰.

Как сообщает Центр ФОБОС, жителей Средней Волги ждёт потепление. В первую половину недели здесь даже днем -17…-22⁰. Такая же температура ожидается и 19 января. В четверг-пятницу под влиянием атмосферного фронта зарядят снегопады, и столбики термометров дотянутся до -5…-10⁰.

На Северо-Западе в начале недели, в том числе на Крещение 19 января, умеренно холодно и небольшой снег. В конце периода на юго-западе региона осадки усилятся, и температура повысится до -3…+2⁰. В северной и восточной части, наоборот, скажется влияние арктического антициклона, и даже днём будут держаться морозы до -18…-23⁰.

В Центральной России пик стужи придётся на понедельник: днём -16…-21⁰. Морозы задержатся и на 19 января. Затем воздух начнёт понемногу прогреваться, и в конце рабочей недели атлантический циклон принесёт осадки, переходящие в дожди, и потепление до 0…+5⁰.

На Урале небольшой снег ожидается только в середине недели. Днём -18…-23⁰, в первые дни — 18 и 19 января – на 3-4° теплее.

В Южную Сибирь уже в понедельник станут прорываться арктические воздушные массы, так что температура начнёт понижаться, и ко вторнику похолодание охватит большую часть региона – днём -15…-20⁰.

В Новосибирской области, как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", днем 18 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, -7..-9°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. В ночь на 19 января пасмурная погода сохранится, температура -17..19°.

В Крещение в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью -17..19°, днем -20..22°, ветер юго-западный, умеренный. 20 января морозы в Новосибирской области усилятся до -25..27°, днем -23..25°, ветер слабый. Но 21 января днем начнется потепление - до -11..13°, ветер слабый. Хотя уже 22 января снова похолодает -20..22°. Так называемые крещенские морозы в Сибирь придут с некоторым опозданием.

В южной части Дальнего Востока ожидается солнечная погода, и только в середине недели может пройти небольшой снег. Днём 18 и 19 января в Приамурье -10…-15°, на юге Приморья – до -7…-12⁰, в начале недели на 3-4° холоднее.

В Санкт-Петербурге небольшой снег, днём -5…-8⁰ в начале ндели. В четверг снегопады усилятся и начнётся потепление: к пятнице до 0…-3⁰.

Москва замерзнет на Крещение?

В Москве вплоть до среды существенные осадки маловероятны, в понедельник пик морозов – днём -17…-20°. С 19 января температура начнёт повышаться – к середине недели в полуденные часы до -11…-14⁰. В четверг под влиянием тёплого фронта пойдет снег, в пятницу переходящий в дожди, в отдельных районах ледяные, и температура повысится до 0…+3⁰.

Прошедшая ночь на 18 января в Москве была самой морозной за последние 4 года: столбики термометров в столице опустился до -22…-25°, в Подмосковье -22…-27°, местами до -30°, что является аномалией и на 11° ниже, чем положено в разгар зимы. Температура воздуха в столице в понедельник -17…-19°, в Подмосковье -16…-21°. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм рт. ст.

Тем не менее, с 19 января холод в столице начнет отступать, и уже к четвергу вернётся в климатическое русло, а к следующим выходным столбики термометров будут штурмовать нулевую отметку.