Крещение в Москве 2021: Купели в саду, на пруду и бассейны при храмах

Церковный праздник Крещение, который ежегодно выпадает на 19 января, отмечают все православные. Он также прочно вошел в «светский» календарь. Одни подходят к традиции окунаться в иордань в морозную погоду как к истинно религиозному обряду. Другие просто проверяют организм на прочность, закаляются. Однако священнослужители напоминают: поверье о том, что купание в день Богоявления смывает с человека грехи, — не более чем домыслы. Очистить душу можно только на исповеди. При этом церковь положительно относится к традиции совершать омовения в купелях, представители храмов и церквей часто освящают проруби, помогая прихожанам настроиться на процесс. На Крещение в Москве в 2021 году обустроят несколько мест, рядом с которыми будут дежурить спасатели и медики.
Где искупаться на Крещение в Москве
На Крещение в Москве в 2021 году традиционно оборудуют свыше полусотни площадок для купания. Делают это в ночь с 18 на 19 января. Работать они будут и на следующий день, чаще всего купели открыты до 18:00. Иордани стараются организовать в каждом из округов. Для этой цели выбирают водоемы и городские пруды. Устанавливают временные бассейны там, где нет доступа к воде.
Больше всего площадок делают в Новой Москве, а вот в центре города их минимум. Рядом с каждой точкой устанавливают теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем. Там же дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи.
Дворцовый пруд
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
Малое Бездонное озеро
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
Сад имени Н.Э. Баумана
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
Красный пруд
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
Большой Воронцовский пруд
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
Мещерское озеро
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
Полный список мест, где открыты купели на Крещение в Москве
|Центральный административный округ
|Купель в саду им. Баумана, храм на Чистом Вражке
|Северный административный округ
|Тимирязевские пруды
|Северо-Восточный административный округ
|Дворцовый пруд
|Восточный административный округ
|Озеро Святое; Терлецкие пруды; Красный пруд; купель «Вернисаж в Измайлово»; Измайловское шоссе, 73Ж; Бабаевский пруд
|Южный административный округ
|Борисовские пруды, пруд Бекет
|Юго-Западный административный округ
|Большой Воронцовский пруд, «Тропарево», Черневский пруд, пруд на территории санатория «Узкое»
|Западный административный округ
|Мещерское озеро, река Москва (поселок Рублево; Филевская улица, 40А; Филевский бульвар, 21)
|Северо-Западный административный округ
|Ландшафтный парк, парк «Покровское-Стрешнево», парк «Северное Тушино», Строгинская пойма, Кировская пойма, Малое Бездонное озеро, Карамышевская набережная, яхт-клуб «Алые паруса»
|Зеленоградский административный округ
|Озера Черное и Школьное
|Троицкий и Новомосковский административные округа
|Пруды и реки в поселениях Вороновское (село Покровское), Марушкинское (деревня Большое Свинорье), Десеновское (деревня Евсеево), Кленовское (деревня Товарищево), Краснопахорское (село Былово), Михайлово-Ярцевское (Шишкин Лес), Мосрентген (усадьба Троицкое), Первомайское (деревня Пучково), Роговское (деревня Васюнино), Филимонковское (деревня Кнутово), Щаповское (село Ознобишино), Троицке (ул. Прибрежная, 7)