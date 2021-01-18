Крещение в Москве 2021: Купели в саду, на пруду и бассейны при храмах

Где искупаться на Крещение в Москве

На Крещение в Москве в 2021 году традиционно оборудуют свыше полусотни площадок для купания. Делают это в ночь с 18 на 19 января. Работать они будут и на следующий день, чаще всего купели открыты до 18:00. Иордани стараются организовать в каждом из округов. Для этой цели выбирают водоемы и городские пруды. Устанавливают временные бассейны там, где нет доступа к воде.

Больше всего площадок делают в Новой Москве, а вот в центре города их минимум. Рядом с каждой точкой устанавливают теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем. Там же дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи.