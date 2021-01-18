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Крещение в Москве 2021: Купели в саду, на пруду и бассейны при храмах

14:15 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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На Крещение в Москве в 2021 году обустроят несколько мест, рядом с которыми будут дежурить спасатели и медики.

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Купели в саду, на пруду и бассейны при храмах

Церковный праздник Крещение, который ежегодно выпадает на 19 января, отмечают все православные. Он также прочно вошел в «светский» календарь. Одни подходят к традиции окунаться в иордань в морозную погоду как к истинно религиозному обряду. Другие просто проверяют организм на прочность, закаляются. Однако священнослужители напоминают: поверье о том, что купание в день Богоявления смывает с человека грехи, — не более чем домыслы. Очистить душу можно только на исповеди. При этом церковь положительно относится к традиции совершать омовения в купелях, представители храмов и церквей часто освящают проруби, помогая прихожанам настроиться на процесс. На Крещение в Москве в 2021 году обустроят несколько мест, рядом с которыми будут дежурить спасатели и медики.

Где искупаться на Крещение в Москве

На Крещение в Москве в 2021 году традиционно оборудуют свыше полусотни площадок для купания. Делают это в ночь с 18 на 19 января. Работать они будут и на следующий день, чаще всего купели открыты до 18:00. Иордани стараются организовать в каждом из округов. Для этой цели выбирают водоемы и городские пруды. Устанавливают временные бассейны там, где нет доступа к воде.

Больше всего площадок делают в Новой Москве, а вот в центре города их минимум. Рядом с каждой точкой устанавливают теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем. Там же дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи.

Дворцовый пруд

АДРЕС

Москва, между ул. Академика Королева и 1-й Останкинской

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Круглосуточно
Традиционно это единственное место в Северо-Восточном административном округе, где можно окунуться на Крещение. Ориентир — «Останкино». Машины можно оставить на парковках возле телецентра, у дома по улице Хованская, 6 и на пересечении улиц Новомосковская и 1-я Останкинская. Перед капанием можно пойти на службу в храм Живоначальной Троицы.

Малое Бездонное озеро

АДРЕС

Москва, ул. Таманская, 55

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Круглосуточно
Адрес указываем для ориентира — тут расположены коттеджи. Само бездонное озеро чуть дальше, однако, если приедете по ориентиру, то без проблем дойдете до купели через Серебряный бор. Если повезет со снежной погодой, то там будет настоящая зимняя сказка.

Сад имени Н.Э. Баумана

АДРЕС

Москва, ул. Старая Басманная, 15

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Круглосуточно
Эту локацию для купаний на Крещение в Москве стали использовать недавно. По просьбам отдыхающих, поскольку в центре столицы практически нет мест, где можно окунуться, а район густонаселенный. Водоема здесь нет, поэтому ставят искусственную деревянную купель. Располагают ее в очень живописном месте в центре сада.

Красный пруд

АДРЕС

Москва, Измайловский лесопарк, главная аллея

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Круглосуточно
В районе Измайлово традиционно делают две купели. Первую — на «Вернисаже», а вторую — на природной территории в Измайловском парке, в районе Красного пруда. Тропинка к нему ведет с главной аллеи. Если идти от Измайловского шоссе, то будет по левую руку, а если от входа от шоссе Энтузиастов, то справа.

Большой Воронцовский пруд

АДРЕС

Москва, Воронцовский парк, 5

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Круглосуточно
Пруд расположен в центре Воронцовского парка в Обручевском районе. Вообще, там четыре пруда, и все рядом. Но чтобы искупаться на Крещение, нужно подойти к самому крупном. Точно не заблудитесь. Место очень живописное, среди дубовой рощи. Желающих окунуться всегда много.

Мещерское озеро

АДРЕС

Москва, поселок Мещерский, ул. Воскресенская, 3А

РЕЖИМ РАБОТЫ

Круглосуточно
Сюда стекаются желающие окунуться в иордани с Солнцево и Ново-Переделкино. Местные в шутку прозвали место «нанопрудом», так как рядом расположен парк высоких технологий «Сколково». Бывалые советуют приезжать пораньше, потому что чем ближе к полуночи, тем больше желающих окунуться в водоеме. Рядом расположен храм Казанской иконы Божией Матери.

Полный список мест, где открыты купели на Крещение в Москве

Центральный административный округ Купель в саду им. Баумана, храм на Чистом Вражке
Северный административный округ Тимирязевские пруды
Северо-Восточный административный округ Дворцовый пруд
Восточный административный округ Озеро Святое; Терлецкие пруды; Красный пруд; купель «Вернисаж в Измайлово»; Измайловское шоссе, 73Ж; Бабаевский пруд
Южный административный округ Борисовские пруды, пруд Бекет
Юго-Западный административный округ Большой Воронцовский пруд, «Тропарево», Черневский пруд, пруд на территории санатория «Узкое»
Западный административный округ Мещерское озеро, река Москва (поселок Рублево; Филевская улица, 40А; Филевский бульвар, 21)
Северо-Западный административный округ Ландшафтный парк, парк «Покровское-Стрешнево», парк «Северное Тушино», Строгинская пойма, Кировская пойма, Малое Бездонное озеро, Карамышевская набережная, яхт-клуб «Алые паруса»
Зеленоградский административный округ Озера Черное и Школьное
Троицкий и Новомосковский административные округа Пруды и реки в поселениях Вороновское (село Покровское), Марушкинское (деревня Большое Свинорье), Десеновское (деревня Евсеево), Кленовское (деревня Товарищево), Краснопахорское (село Былово), Михайлово-Ярцевское (Шишкин Лес), Мосрентген (усадьба Троицкое), Первомайское (деревня Пучково), Роговское (деревня Васюнино), Филимонковское (деревня Кнутово), Щаповское (село Ознобишино), Троицке (ул. Прибрежная, 7)
Источник: kp.ru
иордань купель прорубь
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