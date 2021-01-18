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Куда отвезли Навального после задержания в аэропорту Шереметьево, стало известно

13:00 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Алексей Навальный был задержан и на некоторое время оставлен в транзитной зоне.

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Алексей Навальный задержан

Защитник сказала это «Русской службе «Би-би-си», написала в «Твиттере» журналистка британской медиакомпании Елизавета Фохт. Накануне вечером Алексей Навальный вернулся на родину из Германии, где лечился после отравления в России химическим оружием. Самолет с политиком должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но его посадили в аэропорту «Шереметьево». Алексей Навальный был задержан и на некоторое время оставлен в транзитной зоне.

Ранее ФСИН заявила, что Навальный нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный – это 3,5 года лишения свободы.

Источник: echo.msk.ru

задержали новичок оппозиционер отравление Алексей Навальный
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