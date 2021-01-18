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С Крещением Господним 19 января прикольные поздравления

21:50 18.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Светлый праздник близится к нам — Крещение Господнее. Пусть наполнит оно наши сердца любовью и прощением.

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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Прикольные поздравления с Крещением Господним.

***

Чтобы не было болезней,

Не ломило чтоб костей,
В день Крещения святого
В прорубь ты ныряй скорей!

Пусть крещенская водичка
Так тебя взбодрит,
Чтоб леталось шустрой птичкой
И забылось, где болит!

***

День сегодня необычный,
Нужно в прорубь сигануть,
Чтоб болезни и печали
Основательно спугнуть.

Я желаю с оптимизмом
Вам в водичку окунуться,
Пусть проблемы и обиды
В ней навечно остаются.

А чтоб радостно и бойко
В ледяной поток нырять,
Вам советую кагора
Пару капелек принять.

***

Поздравляю с Крещением и хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю в проруби поймать неотмороженную Золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.

***

На Крещенье окунись —

Словно заново родись!
Знают все примету эту,
Но скажу вам по секрету,
Если страшно — накати,
Грамм, так триста пропусти,
И тогда уже ныряй,
(Хоть молитву прочитай!).
Станет жарко, станет клёво,
Что, примерз? Эх, непутевый!

***

Поздравляю с Крещением светлым!
Пусть к тебе подкрадётся успех,
Радость будет большой и заметной,
И звучит на душе добрый смех.

Пусть гоняется следом везение,
Манят к счастью любовь и добро,

Поднимается вверх настроение,
А в глазах расцветает тепло!

***

Вас с Крещением поздравляю,
Праздником здоровья, силы,
Я желаю, чтобы хвори
Организм не подкосили.

Не покинула чтоб бодрость,

Был всегда здоровым дух,
В прорубь ласточкой сигайте,
С криком громким, звонким «ух!».

Ну а чтоб потом согреться,
Насморк чтоб не подхватить,
Нужно в добром окружении
По пять капелек испить.

***

Скорей снимай одежду, обувь!
Чего стоишь? Да не боись!
Ты полезай с улыбкой в прорубь
И каждым мигом насладись!

Тебе желаю очищения
От зла, печалей и от бед!
Пусть дарит каждое мгновение
Только добро и ясный свет!

Пусть Бог тебя оберегает
И каждый день, из года в год,
Удачу, радость посылает
И верно за руку ведет!

***

На Крещение, мой дружок,
Не забудь про холодок,
Потеплее одевайся,

За водичкой отправляйся.

Все грехи свои возьми
В прорубь тихо окуни,
Чтобы чистой, без греха
Стала жизнь твоя легка.

***

Пускай чудесное Крещение
Мир наполняет добротой!

Души и тела очищение
Желаю в этот день святой!

Пускай Господь здоровья много
Тебе и близким всем пошлет!
Желаю я всего благого,
Живи счастливо, без забот!

***

Вас с Крещением сегодня

От души я поздравляю,
Смыть водичкой ледяною
Все грехи свои желаю.

Чтобы стать душою чище
В прорубь быстренько ныряйте,
И про каплю «обогрева»
Опосля не забывайте.

***

На Крещенье прыгни в прорубь,
Покрестись три раза ты,
И исполнятся все скоро
Долгожданные мечты!

Будет дух твой закалённым,
Нипочём болезнь теперь,
И с настроем новым, бодрым
Ты открой к здоровью дверь!

Источник: pozdravok.ru

19 января 2021 Крещение Господне поздравления стихи
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