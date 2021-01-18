С Крещением Господним 19 января прикольные поздравления

Светлый праздник близится к нам — Крещение Господнее. Пусть наполнит оно наши сердца любовью и прощением.

С Крещением Господним - 19 января 2021 года

Прикольные поздравления с Крещением Господним.

***

Чтобы не было болезней,



Не ломило чтоб костей,В день Крещения святогоВ прорубь ты ныряй скорей!

Пусть крещенская водичка

Так тебя взбодрит,

Чтоб леталось шустрой птичкой

И забылось, где болит!

***

День сегодня необычный,

Нужно в прорубь сигануть,

Чтоб болезни и печали

Основательно спугнуть.

Я желаю с оптимизмом

Вам в водичку окунуться,

Пусть проблемы и обиды

В ней навечно остаются.

А чтоб радостно и бойко

В ледяной поток нырять,

Вам советую кагора

Пару капелек принять.

***

Поздравляю с Крещением и хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю в проруби поймать неотмороженную Золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.

***

На Крещенье окунись —



Словно заново родись!Знают все примету эту,Но скажу вам по секрету,Если страшно — накати,Грамм, так триста пропусти,И тогда уже ныряй,(Хоть молитву прочитай!).Станет жарко, станет клёво,Что, примерз? Эх, непутевый!

***

Поздравляю с Крещением светлым!

Пусть к тебе подкрадётся успех,

Радость будет большой и заметной,

И звучит на душе добрый смех.

Пусть гоняется следом везение,

Манят к счастью любовь и добро,



Поднимается вверх настроение,А в глазах расцветает тепло!

***

Вас с Крещением поздравляю,

Праздником здоровья, силы,

Я желаю, чтобы хвори

Организм не подкосили.

Не покинула чтоб бодрость,



Был всегда здоровым дух,В прорубь ласточкой сигайте,С криком громким, звонким «ух!».

Ну а чтоб потом согреться,

Насморк чтоб не подхватить,

Нужно в добром окружении

По пять капелек испить.

***

Скорей снимай одежду, обувь!

Чего стоишь? Да не боись!

Ты полезай с улыбкой в прорубь

И каждым мигом насладись!

Тебе желаю очищения

От зла, печалей и от бед!

Пусть дарит каждое мгновение

Только добро и ясный свет!

Пусть Бог тебя оберегает

И каждый день, из года в год,

Удачу, радость посылает

И верно за руку ведет!

***

На Крещение, мой дружок,

Не забудь про холодок,

Потеплее одевайся,



За водичкой отправляйся.

Все грехи свои возьми

В прорубь тихо окуни,

Чтобы чистой, без греха

Стала жизнь твоя легка.

***

Пускай чудесное Крещение

Мир наполняет добротой!



Души и тела очищениеЖелаю в этот день святой!

Пускай Господь здоровья много

Тебе и близким всем пошлет!

Желаю я всего благого,

Живи счастливо, без забот!

***

Вас с Крещением сегодня



От души я поздравляю,Смыть водичкой ледяноюВсе грехи свои желаю.

Чтобы стать душою чище

В прорубь быстренько ныряйте,

И про каплю «обогрева»

Опосля не забывайте.

***

На Крещенье прыгни в прорубь,

Покрестись три раза ты,

И исполнятся все скоро

Долгожданные мечты!

Будет дух твой закалённым,

Нипочём болезнь теперь,

И с настроем новым, бодрым

Ты открой к здоровью дверь!

Источник: pozdravok.ru