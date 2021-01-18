С Крещением Господним 19 января прикольные поздравления

Прикольные поздравления с Крещением Господним.
***
Чтобы не было болезней,
В день Крещения святого
В прорубь ты ныряй скорей!
Пусть крещенская водичка
Так тебя взбодрит,
Чтоб леталось шустрой птичкой
И забылось, где болит!
***
День сегодня необычный,
Нужно в прорубь сигануть,
Чтоб болезни и печали
Основательно спугнуть.
Я желаю с оптимизмом
Вам в водичку окунуться,
Пусть проблемы и обиды
В ней навечно остаются.
А чтоб радостно и бойко
В ледяной поток нырять,
Вам советую кагора
Пару капелек принять.
***
Поздравляю с Крещением и хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю в проруби поймать неотмороженную Золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.
***
На Крещенье окунись —
Знают все примету эту,
Но скажу вам по секрету,
Если страшно — накати,
Грамм, так триста пропусти,
И тогда уже ныряй,
(Хоть молитву прочитай!).
Станет жарко, станет клёво,
***
Поздравляю с Крещением светлым!
Пусть к тебе подкрадётся успех,
Радость будет большой и заметной,
И звучит на душе добрый смех.
Пусть гоняется следом везение,
Манят к счастью любовь и добро,
А в глазах расцветает тепло!
***
Вас с Крещением поздравляю,
Праздником здоровья, силы,
Я желаю, чтобы хвори
Организм не подкосили.
Не покинула чтоб бодрость,
В прорубь ласточкой сигайте,
С криком громким, звонким «ух!».
Ну а чтоб потом согреться,
Насморк чтоб не подхватить,
Нужно в добром окружении
По пять капелек испить.
***
Скорей снимай одежду, обувь!
Чего стоишь? Да не боись!
Ты полезай с улыбкой в прорубь
И каждым мигом насладись!
Тебе желаю очищения
От зла, печалей и от бед!
Пусть дарит каждое мгновение
Только добро и ясный свет!
Пусть Бог тебя оберегает
И каждый день, из года в год,
Удачу, радость посылает
И верно за руку ведет!
***
На Крещение, мой дружок,
Не забудь про холодок,
Потеплее одевайся,
Все грехи свои возьми
В прорубь тихо окуни,
Чтобы чистой, без греха
Стала жизнь твоя легка.
***
Пускай чудесное Крещение
Мир наполняет добротой!
Желаю в этот день святой!
Пускай Господь здоровья много
Тебе и близким всем пошлет!
Желаю я всего благого,
Живи счастливо, без забот!
***
Вас с Крещением сегодня
Смыть водичкой ледяною
Все грехи свои желаю.
Чтобы стать душою чище
В прорубь быстренько ныряйте,
И про каплю «обогрева»
Опосля не забывайте.
***
На Крещенье прыгни в прорубь,
Покрестись три раза ты,
И исполнятся все скоро
Долгожданные мечты!
Будет дух твой закалённым,
Нипочём болезнь теперь,
И с настроем новым, бодрым
Ты открой к здоровью дверь!
Источник: pozdravok.ru