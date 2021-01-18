С 2021 года сдача ЕГЭ и ОГЭ: Официальное заявление Минпросвещения РФ от 15 января. Дословно

Последние изменения коснулись всех выпускников российских школ - и 9-х классов, и 11-классников, рассказал министр Сергей Кравцов. Правила меняют в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Кравцов сообщил о последних изменениях в школьных экзаменах

Министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге, который состоялся 15 января, рассказал о последних изменениях в итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.

Дословно

С. Кравцов: С учётом ситуации, которая имеется, мы понимаем, что необходимо максимально соблюдать требования, установленные Роспотребнадзором, и таким образом обеспечить, чтобы проведение основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена было безопасным. Как показало проведение Единого государственного экзамена в прошлом году, если соблюдать все требования, то никаких вспышек, никакой угрозы здоровью организаторов Единого государственного экзамена и учащихся нет.

В 9-х классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики. Основной государственный экзамен по предметам по выбору проводиться не будет. Пока экзамены запланированы на конец мая. Для 9-классников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. По срокам – это тоже май. Конкретные даты проведения контрольных работ определяют региональные органы управления образованием либо школы.

11-классникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена надо будет сдавать государственный выпускной экзамен – также в конце мая по двум предметам: русскому языку и математике. Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет. Все сроки увязаны с графиком приёмной кампании в вузы, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранное ими учебное заведение. Остаётся добавить, что итоговые сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

Наконец, ещё раз хотел бы подчеркнуть, что при проведении экзаменов будут соблюдаться все правила Роспотребнадзора, которые успешно зарекомендовали себя по опыту прошлого года и позволили предупредить всплески заболеваемости.

Вопрос: Как ситуация с коронавирусом в целом повлияла на состояние системы общего образования?

С. Кравцов: Конечно, вынужденная ситуация домашнего обучения с использованием дистанционных технологий стала определённым вызовом для системы образования. В этой связи хочу сказать, что мы провели в начале учебного года всероссийские проверочные работы, посмотрели уровень знаний школьников по каждому региону, по каждой школе. В целом каких-то серьёзных опасений нет. Наша задача – чтобы уровень знаний не понизился. Сегодня организована точечная работа с каждой школой по компенсации возможных пробелов, которые возникли у ребят. Также в регионы направлены соответствующие методические рекомендации по корректировке учебных планов, программ – именно для того, чтобы восполнить возможные пробелы в знаниях в связи с домашним обучением.

Но ещё раз хочу подчеркнуть, что каких-то серьёзных опасений, как мы видим по результатам всероссийских проверочных работ, здесь не возникает.