18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Размер пособия на погребение: Увеличенную на 360 рублей выплату получат россияне от ПФР

13:38 18.01.2021 Фото: pixabay
1

С 1 февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего наработавшего пенсионера.

% name% title
Погребение частично оплатит ПФР
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Размер пособия на погребение: Увеличенную на 360 рублей выплату получат россияне от ПФРСоздателя "Ералаша" Бориса Грачевского похоронили в Москве на Троекуровском кладбищеЕщё 649 новостей

С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9 процента, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.
"Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%", - отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Так, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего наработавшего пенсионера. В 2020 году размер этого пособия составлял 7 350 рублей. После 1 февраля сумма станет больше на 360 рублей и 15 копеек.

погребение пособие похороны. смерть
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы оформляли пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поддержали идею изменения ПДД для мотоциклистов в ГИБДД
13:45 18-01-2021
Поддержали идею изменения ПДД для мотоциклистов в ГИБДД
БердскРазмер пособия на погребение: Увеличенную на 360 рублей выплату получат россияне от ПФР
13:38 18-01-2021
Размер пособия на погребение: Увеличенную на 360 рублей выплату получат россияне от ПФР
Восхитился ролью "Матери-Волги" для России британский историк
13:30 18-01-2021
Восхитился ролью
БердскНа какой срок сохраняется субсидия на оплату ЖКУ, разъясняем
13:23 18-01-2021
На какой срок сохраняется субсидия на оплату ЖКУ, разъясняем
Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 18 по 24 января 2021 года
13:20 18-01-2021
Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Самозанятые и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса с 19 января
13:15 18-01-2021
Самозанятые и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса с 19 января
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:14 18-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Куда отвезли Навального после задержания в аэропорту Шереметьево, стало известно
13:00 18-01-2021
Куда отвезли Навального после задержания в аэропорту Шереметьево, стало известно
Крещенские морозы 2021: Погода на 19 января в Москве
13:00 18-01-2021
Крещенские морозы 2021: Погода на 19 января в Москве
Женский гороскоп на всю неделю до 24 января 2021 года поможет раскрыть себя
12:50 18-01-2021
Женский гороскоп на всю неделю до 24 января 2021 года поможет раскрыть себя