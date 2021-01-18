Размер пособия на погребение: Увеличенную на 360 рублей выплату получат россияне от ПФР

Погребение частично оплатит ПФР

С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9 процента, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.

"Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%", - отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Так, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего наработавшего пенсионера. В 2020 году размер этого пособия составлял 7 350 рублей. После 1 февраля сумма станет больше на 360 рублей и 15 копеек.