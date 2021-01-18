«Мамой» называют за глаза 42-летнего директора АТП Елену Бороздину 60-летние водители автобусов в Бердске

В подчинении руководителя 140 человек, в основном мужчины зрелого возраста. Как она нашла с ними общий язык, и почему подчиненные дали ей такое прозвище, узнайте.

Елена Бороздина стала директором автотранспортного предприятия в 33 года



Порой кажется невообразимым, как столько много всего может делать женщина в Бердске. Даже та, которая занимается только семьей и домом. Ну, а если брать бердчанок-руководителей да еще и общественниц, так просто диву даешься: как они везде успевают.

В подчинении Елены Бороздиной, начальника бердского автопредприятия с 2012 года, 140 человек, большая часть из которых мужчины, причем, зрелого возраста.

-Я работала в сфере пассажирских перевозок юристом. Мое назначение на должность начальника БАТП получилось где-то спонтанным и неожиданным. Но был опыт работы, я понимала, в чем суть перевозок. Поэтому мне было проще. Плюс юридическое образование очень помогало в работе. Я стала руководить предприятием в 33 года. Сначала было тяжело. Потому что мы друг к другу приглядывались. У людей было ощущение такое, что пришла новая метла и должна мести по-новому. Были страхи, что я разгоню весь коллектив, поскольку молодая, приведу сюда своих молодых. И начнется другая жизнь предприятия. Естественно, я этого делать не стала, потому что здесь работают профессионалы. Вся команда управленцев осталась до сих пор почти в неизменном виде. Все изменения были связаны с уходом сотрудников на пенсию. Мужчины проверяли меня. Но я сразу сказала: «Ребята, я открыта для вас в плане предложений, какого-то обучения». На тот момент у нас был главный инженер, начальник автоколонны, работал на предприятии с 1982 года, другие сотрудники тоже с большим опытом. Они меня учили. Мы вместе спускалась в ямы, пропадали в ремонтных мастерских. Они мне объясняли, рассказывали, показывали. Приходилось еще и вникать в проблемы, связанные с деятельностью предприятия. Не только с ремонтом автобусов, но и решать бухгалтерские и юридические вопросы. Как раз было тяжелое время для предприятия — банкротство. Пропадала на работе до ночи. А иной раз приходилось сидеть до утра и разбираться, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

Нередко подчиненные дают своему начальству клички. Называют их за глаза так или иначе. Иногда клички бывают обидными, иногда нейтральными, реже — ласковыми или почтительными. Подчиненные называют Елену Викторовну «мама» - ласково и уважительно. И это люди, которым далеко за 50 или 60 лет.

-Я этим дорожу. Я своих сотрудников всегда защищала и буду защищать, как мама. И всегда помогу им, если потребуется помощь.

Нередко Елена Викторовна слышит вопрос: как удается совмещать должность, работу, дом и семью? Оказывается, для нее это просто.

-Секрет один — я искренне люблю свою работу. Я хочу сюда идти. И иду с удовольствием. Люблю людей, с которыми я работаю.

Вот уже 10 год Елена Бороздина является депутатом бердского городского совета депутатов.

-Я считаю, что уж если ты принял такое решение и взвалил на себя такую ответственность за людей, которые проживают на твоем округе, значит, ты должен работать на совесть. Поэтому я пытаюсь решить проблемы людей, которые обращаются ко мне. Был интересный случай, когда ко мне за помощью пришла бабушка одной девочки, которая должна была участвовать в конкурсе «Мисс Великая Русь» в Санкт-Петербурге. Я помогла в приобретении билетов и пожелала ребенку удачи. Девочка взяла корону на этом конкурсе. Это было потрясающе. У меня была такая радость, что мы ее отправили туда, что дали ей такую возможность, что все сложилось здорово.

Не поверите, но вернувшись домой поздним вечером, Елена Бороздина переодевается, надевает фартук и встает к печи. А рядом трется о ноги шотландский вислоухий кот — настоящий богатырь и почти член семьи. Ужас, как соскучился за день по «мамочке».

-Я очень люблю готовить. Поэтому мои домашние привыкли к вкусной еде. А я от готовки получаю удовольствие. Я могу поставить безе в духовку подсушиваться. Сам процесс со шприцем, с кондитерским мешочком дает успокоение. Я разряжаюсь и отдыхаю.

Об особенных и удивительных бердчанках-руководителях, в том числе и Елене Бороздиной, вы сможет прочесть в мартовском праздничном номере журнала «Парад», посвященного Международному женскому дню 8 Марта.

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