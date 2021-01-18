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Умерла от коронавируса 25-летняя девушка и 8 пожилых пациентов в Новосибирской области

13:48 18.01.2021 Фото: pixabay
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Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 757 обращений, госпитализированы 11 человек.

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Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 757 обращений, госпитализированы 11 человек.

По данным оперативного штаба на утро 18 января в регионе зарегистрирован 30 461 случай COVID-19 (+138 за сутки), в том числе у 1 732 детей. 27 258 человек выписаны с выздоровлением (+97 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 65 лет, 81 год и женщины в возрасте 25 лет, 62 года, 64 года, 84 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 114 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 141 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 624.

В больницы районов области госпитализированы 962 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 134 529 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 794 жителя региона, 88 829 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 757 обращений, госпитализированы 11 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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