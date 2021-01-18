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Скончался актер "Красного факела" Григорий Шустер

14:25 18.01.2021 Фото: пресс-служба театра "Красный факел"
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В марте 2020 года на сцене «Красного факела» Григорий Шустер отметил свой юбилей – 80 лет.

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На сцене театра «Красный факел» актёр выступал с 1990 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер работавший над развитием сотовой сети в России Юрий ГромаковСкончался актер "Красного факела" Григорий ШустерЕщё 651 новостей

Григорий Шустер окончил Новосибирское театральное училище в 1966 году, после чего пришел в Новосибирский ТЮЗ (ныне «Глобус»), где сыграл более 200 ролей и по праву заслужил негласные титулы «самого детского актера города» и «главного Деда Мороза» Новосибирска. А позже свой высокий профессионализм он подтвердил и на краснофакельской сцене, куда был приглашен в 1990 году.

Артист исключительного дарования, в своем творчестве он стирал границы жанров и побеждал стереотипы, присущие любому амплуа. Его работы всегда отличали мягкий юмор и удивительное сочетание подробного сценического существования с неповторимой, почти детской легкостью игры. Григорий Александрович обладал живой фантазией, воображением – и даже небольшие роли наделял яркими, запоминающимися чертами.

Помимо работы на сцене «Красного факела», Григорий Шустер много лет реализовал свой педагогический талант в различных театральных студиях города и Новосибирской государственной консерватории.

В течение нескольких лет артист выступал в качестве автора сценариев и режиссера новогодних интермедий театра. Кроме того, он принимал активное участие в многочисленных культурных мероприятиях Новосибирска.

В 2013 году за роль Василия Базарова в спектакле «Отцы и сыновья» по пьесе Брайана Фрила был удостоен премии «Парадиз» в номинации «Лучший дуэт» (совместно с заслуженной артисткой РФ Валентиной Широниной). В 2016 году во второй раз стал обладателем премии – «За выдающийся вклад в театральное искусство Новосибирска». А в 2018 году артисту присудили почетную премию «За честь и достоинство» V Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит».

В марте 2020 года на сцене «Красного факела» Григорий Шустер отметил свой юбилей – 80 лет.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким Григория Александровича.

Источник: red-torch.ru

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