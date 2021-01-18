В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Предлагаю вашей газете развернуть в городе широкую общественную дискуссию на тему "Нужен ли Бердску хороший современный ПЛАНЕТАРИЙ?" - это вместо строительства очередной церквушки (уже четвертой - перебор). Это обязательно со счетчиком на вашем сайте - "за", "против" и "воздержался". ПЛАНЕТАРИЙ в дополнение к комплексу в Южном - новый садик и супероснащенная школа (имеет самый современный сервер с гигантским объемом памяти). Было бы очень неплохо для престижа города особенно в рамках Агломерации АКАДЕМГОРОДОК-2.0!

Количество студентов НГУ (Новосибирского национального государственного исследовательского университета) за последние 5 лет в Бердске существенно возросло. В программу средней школы вернули предмет АСТРОНОМИЯ. Здесь будет уместным напомнить, что в свое время в НГУ работал Эльнур Сагдеев, в последствие директор Института космических исследований АН СССР, сейчас член Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. В зависимости от результатов опроса горожан далее можно было бы подключить к реализации идеи областного депутата З.Н. Родину – на ваше усмотрение. Это все же лучше, чем плакать по ретрогородку 70-х годов на фильме «Артем и Лиля» Дм. Аврорина - см. Артдокфест Нов. Газеты 12 янв 2021.