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Нужен ли Бердску хороший современный планетарий?

14:25 18.01.2021
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Это вместо строительства очередной церквушки, уже четвертой - перебор. Обязательно со счетчиком на вашем сайте - "за", "против" и "воздержался".

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Предлагаю вашей газете развернуть в городе широкую общественную дискуссию на тему "Нужен ли Бердску хороший современный ПЛАНЕТАРИЙ?" - это вместо строительства очередной церквушки (уже четвертой - перебор). Это обязательно со счетчиком на вашем сайте - "за", "против" и "воздержался". ПЛАНЕТАРИЙ в дополнение к комплексу в Южном - новый садик и супероснащенная школа (имеет самый современный сервер с гигантским объемом памяти). Было бы очень неплохо для престижа города особенно в рамках Агломерации АКАДЕМГОРОДОК-2.0!

Количество студентов НГУ (Новосибирского национального государственного исследовательского университета) за последние 5 лет в Бердске существенно возросло. В программу средней школы вернули предмет АСТРОНОМИЯ. Здесь будет уместным напомнить, что в свое время в НГУ работал Эльнур Сагдеев, в последствие директор Института космических исследований АН СССР, сейчас член Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. В зависимости от результатов опроса горожан далее можно было бы подключить к реализации идеи областного депутата З.Н. Родину – на ваше усмотрение. Это все же лучше, чем плакать по ретрогородку 70-х годов на фильме «Артем и Лиля» Дм. Аврорина - см. Артдокфест Нов. Газеты 12 янв 2021.

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От редакции

Нужен Бердску планетарий?

Аноним, 18 января 2021 15:08
НВР:
Крематорий и колумбарий нужен.

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