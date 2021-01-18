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Самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года. Список

14:45 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли заместитель главного инженера по производству, а также главный разработчик аналитических систем.

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Зарплатные предложения от 100 тыс. рублей доступны на позициях ведущего разработчика

По данным сервиса, топ возглавила позиция врача анестезиолога-реаниматолога в Москве с зарплатой от 300 тыс. рублей.
Самой высокооплачиваемой вакансией начала 2021 года, по данным аналитиков сервиса по поиску работы Superjob, оказалась позиция врача анестезиолога-реаниматолога в Москве с зарплатой от 300 тыс. рублей, следует из материалов, находящихся в распоряжении. Также в топ предложений для соискателей вошли две вакансии врачей в Краснодаре.

Москва и Санкт-Петербург

Ведущий программист "1С" может претендовать в столице на зарплату в 270 тыс. рублей, Golang/Go разработчик - на 260 тыс. рублей в месяц. В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли заместитель главного инженера по производству, а также главный разработчик аналитических систем с предполагаемой компенсацией в 253 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно.
Предложения высокооплачиваемой работы в начале года появились и для жителей Петербурга. Так, Senior C# разработчику готовы предложить 250 тыс. рублей, руководителю по продажам - от 200 тыс. до 250 тыс. рублей, соискателю на позицию DevOps Engineer - 185 тыс. рублей. На зарплату более 150 тыс. рублей могут рассчитывать программисты PHP и программисты "1С".

Зарплаты выше 100 тыс. рублей по России
В Казани аналитик "1С" может устроиться на зарплату от 200 тыс. рублей, специалисту по реализации электротехнического оборудования могут предложить 100 тыс. рублей. В Краснодаре востребованными оказались врачи: так, главный врач онкологического центра может рассчитывать более чем на 200 тыс. рублей в месяц, отоларинголог - на выплаты от 90 тыс. Кроме того, соискателю на должность разработчика "1С" предложат от 100 тыс. до 125 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону на высокие зарплаты в январе могут претендовать Back-end Java разработчик (от 150 тыс. рублей), менеджер по продажам оборудования (от 150 тыс. рублей), а также менеджер по продажам мобильной связи для бизнеса (100 тыс. рублей).

Зарплатные предложения от 100 тыс. рублей доступны на позициях ведущего разработчика, главного бухгалтера, начальника отдела продаж и инженера строительного контроля в Хабаровске, программист "1С" в этом городе может рассчитывать на 120-140 тыс. рублей. Примерно такой же уровень дохода - 130 тыс. рублей - предлагается на аналогичной позиции в Нижнем Новгороде. Там же Laravel/Yii2 разработчик может претендовать на 120-150 тыс. рублей, директор гипермаркета - на 104-120 тыс., региональный менеджер - на 100-120 тыс., консультант по внедрению "1С":ERP - на выплаты от 100 тыс.

Зарплату в 130 тыс. рублей могут предложить также начальнику производства во Владивостоке, на 90-110 тыс. рублей могут рассчитывать специалисты, претендующие на должность директора по персоналу в Воронеже, до 100 тыс. рублей готовы платить руководителю отдела маркетинга и водителю-экспедитору категории Е в Перми.

вакансия зарплата работа
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