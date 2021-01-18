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Работа для людей с инвалидностью: Более 600 вакансий открыты в Новосибирской области

15:45 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, в текущем году в регионе стартовала пилотная программа, в рамках которой на условиях государственного социального заказа будут оказываться услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

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Более 600 вакансий для людей с инвалидностью предлагается в Новосибирской области

Портал «Работа в России» содержит 687 предложений от работодателей Новосибирской области для трудоустройства людей с инвалидностью, из них 507 – квотируемые предложения. Среди вакансий для трудоустройства – инженер, кассир, учитель, повар, программист, слесарь.
Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, информация об имеющихся в регионе вакансиях размещена на портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа в России». Регистрация в качестве безработных граждан осуществляется в дистанционном формате также через портал. Информацию о прежнем месте работы и увольнении, уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости уточняют путем межведомственного взаимодействия.

В настоящее время на портале опубликованы сведения о более 32 000 рабочих мест для трудоустройства соискателей на территории Новосибирской области, из них более 31 000 предложений представлены работодателями в службу занятости.

Кроме того, в текущем году в регионе стартовала пилотная программа, в рамках которой на условиях государственного социального заказа будут оказываться услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – участникам пилота – будут предоставляться субсидии областного бюджета на сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве.

Источник: nso.ru

вакансия инвалид работа
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