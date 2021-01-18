День патологоанатома 19 января 2021: Из-за чего могут посадить в морге на карантин и кормить через форточку, рассказал судмедэксперт с 50-летним стажем Владимир Жуков

Что пьют и едят патологоанатомы на рабочем месте, какие тела им тяжелее всего вскрывать, и почему некоторые из них уходят из профессии, узнайте в интервью.

За время работы судмедэксперт Владимир Жуков вскрыл 7000 трупов

День патологоанатома отмечается в нашей стране, в том числе и в Бердске, ежегодно 19 января.

Патологоанатом — это медицинский специалист по направлению «патологическая анатомия», изучающий изменения в строении органов и тканей, вызванные болезненными процессами. На должность врача-патологоанатома назначается квалифицированное лицо, имеющее высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело» и прошедшее специализацию по курсу «патологическая анатомия».

Что входит в круг обязанностей патологоанатомов, какие тела им сложнее всего вскрывать, когда они могут оказаться в полной изоляции, рассказал судмедэксперт с более чем 50-летним стажем Владимир Жуков и развенчал мифы о людях данной профессии.

Для обычного обывателя патологоанатом — это человек, занимающийся только вскрытием трупов. Что на самом деле входит в круг обязанностей патологоанатома?

-В круг обязанностей патологоанатомов, действительно, входит вскрытие тел, но только умерших от заболеваний, и в основном в больнице. Все остальные вскрытия производят судмедэксперты. Патологоанатом производит и патологогистологическое исследование, то есть микроскопическое исследование органов и тканей умерших на предмет выявления заболевания: как шел процесс, какие были осложнения и так далее. Но они также берут и материал от живых лиц, в первую очередь это биопсия. Ткань берется из какого-либо органа для исследования на патологический процесс, которым этот орган поражен. Кроме того на исследование берется и операционный материал. Хирурги проводят операции, аппендицит, скажем у пациента, или гангрена кишечника. Послеоперационный материал присылают патологоанатому, и он, проведя гистологиеское исследование, говорит, правильно ли выставлен диагноз, и какие есть осложнения. Весь патогенез заболевания объясняет. Особенно это важно при онкологических заболеваниях - от этого зависит и объем операции, и ее ведение, и лечение. Гистологическое исследование — это основа основ для установления диагноза. Если патологоанатом подтвердил гистологический диагноз, значит, все верно. Если есть несостыковки, то происходит разбор, почему произошли какие-либо осложнения, и почему врачи не могли более точно установить диагноз.

Во многих фильмах мы неоднократно видели патологоанатомов. Чаще всего этот циничные люди, нередко подшофе, в фартуке, забрызганном кровью. Насколько это реально?

-Это стилизация и упрощение. Патологоанатомами и судмедэксперами работает очень много женщин. Теперь это миф. Раньше иногда было такое возможно. Суть в том, что спирт свободно циркулировал. Контроль был слабый. Со временем нормы стали зажимать, спирта стало не хватать. Эксцессов стало меньше. Патологоанатомы и судмедэксперты стали более продвинутыми и менее приверженными к распитию спирта. Теперь все нормально, хотя эксцессы, как и в любом коллективе, бывают. Но чтобы пьяным ехать на вызов — это уже ЧП. Хотя на вызовы отправляются только судебные медики. Патологоанатомы сидят в своем кабинете и проводят всю свою работу на месте. Единственный их выход в коллектив — это врачебно-контрольные конференции. Когда происходит разбор какого-то случая. Когда говорят, что патологоанатомы пьют, что у них такая работа, все это — чушь. Все зависит от человека. Фартук патологоанатомы, действительно, надевают, когда идут на вскрытие. Потому что при вскрытии можно запачкаться кровью. Но измазаться в крови может только малоопытный патологоанатом. Обычно немножко испачкаешься, когда наклоняешься смотреть органы. И это не брызги крови, а просто пятна. От мертвого брызги не полетят. Брызги летят, когда кровь под давлением. А у покойного какое давление? Так что, фартук, забрызганный кровью — это глупости, примитив.

Какие помещения включает в себя патологоанатомическое отделение? И может ли патологоанатом есть бутерброд на рабочем месте?

-В патологоанатомическом отделении есть кабинет врача-патологоанатома, гистологическая лаборатория, морг, где есть секционный зал для вскрытия, зал, в котором находятся тела до вскрытия, должен быть холодильник, куда помещаются мертвые до и после вскрытия, зал выдачи, в настоящее время не редкость прощальная комната с соответствующей атрибутикой. Есть бутерброд патологоанатом на рабочем месте может, но это не значит, что это он делает возле покойного. Есть на работе мы должны. У нас есть кабинет, вошли в него и перекусили. В кабинете чистота, дезинфекцию проводят. Есть и холодильники для еды. Плитка для приготовления пищи. Всякое бывает. Нас же могут и запереть, если инфекцию обнаружат особо опасную. Будем сидеть на карантине, а нас через форточку будут кормить, пока не разберутся, и карантин не пройдет. Правда, на моей практике подобного не случалось.

Сколько в год проходит вскрытий умерших в Бердске в среднем?

-В среднем судмедэксперты вскрывают 200-300 тел за год.

Какое время года сопряжено с поступлением большого количества умерших?

-Количество умерших не зависит от времени года. Зимой бывают переохлаждения, отравления угарным газом при пожарах, летом утопления. В общем сезонные колебания не имеют особой роли. По месяцам примерно одинаково. Единственное, что летом побольше насильственной смерти - люди везде ездят, ходят, чаще травмируются в ДТП, пьяных драках.

Самое неприятное дело для патологоанатома.

-Когда он натыкается на судебно-медицинскую причину смерти. Он сразу начинает упираться и начинает всем звонить, в первую очередь, судмедэкспертам, мол, забирайте это тело и разбирайтесь с ним. А так вскрытия все одинаковые. Единственное, что в своей практике я не любил, так это вскрывать детей. Мне их очень сильно было жалко. И гибли они чаще всего по вине взрослых. Утопления, автодорожная и железнодорожная травма. Мне были неприятны такие вскрытия, но приходилось их делать. Патологоанатомам вскрывать детей тоже приходится, так как и дети умирают от болезней, хотя и реже, чем от несчастных случаев.

Как удается абстрагироваться от работы?

-Я не знаю. Работаешь, да работаешь, воспринимаешь тело, а не живого человека. Никаких эмоций не испытываешь. Главное, найти причину смерти, какие обстоятельства этому предшествовали.

Часто ли вам или коллегам приходится слышать от супругов, что у них нередко спрашивают, как вы живете с человеком, который днями находится в морге и вскрывает мертвецов?

-Нет. Вопросы задают, но редко. Особо не афишируешь, где работаешь. А родственники все знают, сами у меня на работе бывали. Тут нет никаких проблем.

Что может заставить патологоанатома уйти из профессии?

-Разочарование от работы редко бывает причиной ухода. Хотя причины могут разными: заболел, тяжело стало работать. У нас чаще всего уходят в рентгенологи. Там полегче работать. С начальством если поругался. У нас сложность в чем? Если с начальником поругался, то уже сложно в этой области работу найти. Потому что у нас один начальник. Нужно переезжать в другую область. А в другую не хочется. А вообще у нас очень редко люди уходят с работы. Если пришел, то все.

Какие тела сложнее всего вскрывать?

-Судмедэкспертам сложнее всего вскрывать тела после травмы, например, ДТП - необходимо установить механизм травмы - как все происходило, кто виноват; убийство - каким предметом нанесены травмы, время наступления смерти, прижизненность повреждений и и так далее. Когда поступает «скоропостижник», там проблем особых нет, главное, если нет травмы, установить чем болел и от чего умер, потому что заболеваний у человека может быть много, а причина смерти одна.

Идет пандемия. В морг поступает немало людей, умерших в результате коронавируса. Как патологоанатомы защищают себя от возможного заражения?

-Защищают себя так же, как и остальные врачи. Ничего особого не выдают и не платят дополнительно деньги. Есть инструкции — ходить в масках и двойные перчатки надевать. Судебно-медицинские эксперты не знают, что тело поступило с коронавирусом, только после проведенных анализов это определяется, а вот патологоанатомы могут знать, что человек умер от коронавируса, если в больнице были проведены соответствующие обследования и была клиника этого заболевания.

По каким признакам определяют умершего от коронавируса?

-Чаще всего это поражение легких. Они имеют определенный вид. 100% не скажешь, есть только подозрение. А вот если есть пневмония, то она, как правило, легко определяется на глаз. При этом также проводятся исследования на коронавирус, которые могут дать положительный результат.

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