Где и когда можно заплатить за квартиру в Бердске: График работы касс РКЦ с адресами

В «Европе» работают три кассовых окна

На сегодняшний день в Бердске работают 7 касс рассчетно-кассового центра, сообщило сегодня 18 января «Курьер. Среда. Бердск» руководство РКЦ, где бердчане могут заплатить за услуги ЖКХ и оставить показания счетчиков.

Три расположены в центре

1. Островского 122 ( офис РКЦ ). Работает два кассовых окна, часы работы с 8 до 17 часов.



2. Ленина 29/1 ( ТЦ Европа). Работает три кассовых окна, часы работы с 9-30 до 19 часов.3. Ленина 18 ( МУП СпецАвтоХозяйство ). Работает два кассовых окна, часы работы с 8-30 до 17 часов.

Одна касса работает в микрорайоне Северный

Микрорайон Северный, 19/2 .Часы работы с 8 до 16-30 часов.

Три кассы работают на Микрорайоне

1. Микрорайон 58 стр.2 ( магазин «Продсиб» ). Работает четыре кассовых окна, часы работы с 8 до 18 часов.

2. Микрорайон 34/3 ( магазин «Продсиб» ). Работает одно кассовое окно с 9 до 17-30 часов.

3. Павлова, 6 (Магазин Октябрьский ). Работает два кассовых окна, часы работы с 9 до 17-30 часов.

Выходные дни у всех касс в городе воскресенье, понедельник.

Обращаем внимание жителей Бердска, что все кассы имеют обеденный перерыв полчаса через 4 часа после начала работы. Если окон несколько, то обедают кассиры по очереди. Следовательно в обеденное время количество касс уменьшается. Руководство РКЦ просит горожан с пониманием относиться к работе кассиров.