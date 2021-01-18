Остановить травлю сотрудников Ояшинского детского дома-интерната призвал медицинский эксперт

Медицинский эксперт подготовил открытое письмо в адрес СМИ, где выражает свое отношение к ситуации с Ояшинским детским домом

Дмитрий Ланг, проработавший долгие годы в социальном учреждении начальником по медицинской части, обратился к представителям СМИ и жителям региона в открытом письме, в котором описывает с точки зрения практика нелегкий труд персонала стационаров.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области продолжает получать письма в поддержку персонала ГАСУСО НСО "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей".

"Здравствуйте, уважаемые читатели. Во-первых, сразу хочу сказать, что я абсолютно реальное лицо, достаточно известное в том кругу, где мне пришлось работать, и мое мнение — это мнение из глубины системы. Во-вторых, «взяться за перо» меня заставил весь тот шум, который сейчас происходит вокруг учреждений социальной защиты, в частности, вокруг Ояшинского детского дома-интерната. И в-третьих, «Si vis pacem, para bellum» (хочешь мира - готовься к войне).

Свою трудовую деятельность я начал четверть века назад, успев поработать и в детской поликлинике, и в детской больнице скорой помощи, и в системе социальной защиты, а именно: в психоневрологическом интернате, пройдя путь от студента-санитара до начмеда. В должности начмеда я отработал 17 лет. В настоящее время я больше не работаю по специальности, но по старой привычке продолжаю интересоваться данной темой.

На моих глазах происходило разрушение старой, еще советской системы, становление новой системы социальной защиты и ее неоднократные реформы и модернизации. Я видел путь от «лихих девяностых» с рационом питания из селедки и «гуманитарной чечевицы», отсутствием лекарств и минимальными бытовыми возможностями до современных нормативов, полностью удовлетворяющих потребности проживающих инвалидов. Я наблюдал за изменением системы. Да, далеко не все изменения в системе, с моей точки зрения, были правильными и нужными. Часть ранее существующей системы, как не соответствующая федеральному законодательству, была упразднена. Хотя именно эта часть и была оптимизирована под рациональную социализацию клиентов психоневрологических интернатов. Например, были не только детские и взрослые ПНИ, но и ПНИ для молодых инвалидов до 45 лет, была специализация по ПНИ, в том числе и с учетом сопутствующих заболеваний. Сейчас этого нет. Если с детским интернатом все понятно – он ЕДИНСТВЕННЫЙ в области, то взрослые ПНИ - это своеобразный «котел», в который попадают лица старше 18-летнего возраста, с различными психическими расстройствами и соматическими заболеваниями, включая алкоголизм, наркоманию, туберкулёз, сифилис, ВИЧ, гепатиты и т.д. Судимости и административные приводы – скорее правило, чем исключение.

Изменился состав персонала учреждений качественно и количественно. Изменилось и правовое поле, в котором функционируют дома-интернаты. Последние изменения, касающиеся внедрения системы долговременного ухода, возможно, правильные, но основной акцент в них делается на оказание услуг для категории инвалидов с психическими расстройства ми, которые способны к самообслуживанию в домашних условиях, т. е. по месту жительства. При сопровождаемом проживании на дом к инвалиду будут приходить социальные работники и специалисты по вопросам реабилитации по нескольку часов в неделю. В остальное время группа, находящаяся на сопровождаемом проживании, будет проживать самостоятельно, возможно даже в соседней с вами квартире. Кураторы и социальные работники оказывают помощь в проживании, но не являются их законными представителями. А вот это как раз является самой главной ошибкой новой системы, так как к такому способу проживания не готовы никто – ни сами инвалиды, ни окружающий их социум, в том числе и родственники, и соседи. К ОГРОМНОМУ сожалению окружающие люди не изменились совсем.

На протяжении последних лет все мы были свидетелями в прямом смысле слова травли медицинских работников везде - от телевидения и СМИ, до ваших личных дел п поступков в отношении медицинских работников. К чему это привело, вы видите сами. Уходят люди, годами отработавшие в системе здравоохранения, и замены им нет. Люди уходят от совершенно безумных законов, от ваших действий и негативных отношений к ним, уходят от «социального выгорания», уходят от страха за свою жизнь или здоровье. Медицинские работники, работающие в социальной сфере, находятся и вовсе под двойным давление. Найти медицинского специалиста для социального учреждения и в городе-то непросто, а в сельской местности это и вовсе зачастую неразрешимая задача. К сожалению, на протяжении последних нескольких лет общая тенденция нагнетания негатива со стороны общественности и СМИ переместилась и в социальную сферу. Теперь принялись уничтожать сотрудников социальной сферы. Люди, не являющиеся специалистами в вопросах медицины и социального обслуживания, где-то на фоне эмоций, где-то из желания «хайпа», где-то из явно меркантильного побуждения пишут такие статьи (посты и комментарии), что хочется очень громко кричать «АУ, ЛЮДИ… ВКЛЮЧИТЕ ГОЛОВУ!!!». Я не хочу сказать, что никогда не бывает вины у медицинского и социального персонала учреждений. Человеческий фактор не предсказуем, и наличие вины персонала должно быть доказано. Доказано профессионалами, а не дилетантами «диванных войск». Даже при моем опыте работы я бы не рискнул делать какие-либо выводы из тех материалов, которые «хайпают» в статьях, посвящённых Ояшинскому детскому дому. Достоверной медицинской информации в статьях «0», а вот вопросов к участникам этих статей со стороны обвинителей масса, в том числе и как минимум по трем статьям гражданского и уголовного кодекса. Может всё-таки стоит дождаться результатов и не опускаться до клеветы. У медицинских и социальных работников социальных учреждений ОЧЕНЬ тяжелая работа как физически, так и морально, и эмоционально. Если ВЫ не в состоянии ПОМОЧЬ - так хоть не надо тогда МЕШАТЬ. За 17 лет работы в психоневрологическом интернате я очень редко встречал адекватных родственников. Чаше всего мы просто «купаемся» в негативных эмоциях, направленных на нас со стороны родственников. Да, я где-то могу согласиться, что к нам со счастьем не приходят. Но хочу задать встречный вопрос – зачем на нас нести ваш негатив? В конечном итоге, от ваших же негативных эмоций вы же и пострадаете.

В итоге хочу обратиться к читателям:

Если среди вас есть сотрудники социальных учреждений, пострадавшие уже от такой социальной несправедливости или не желающие страдать - ЗАЩИШАЙТЕСЬ!!! Проявляйте больше социальной активности, пишите статьи, посты, комментарии. Вспомните, что есть законы о клевете и оскорблениях, особенно уже вступившие в силу в этом году. Не дайте уничтожить себя, как уничтожили медицину.

Если среди вас есть желающие высказывать свое мнение и обозначать свою гражданскую позицию - вспомните, что информация, которую вы комментируете должна быть проверена. Очень желательно все же критично относиться к таким «хайповым» статьям. 95% таких статей рассчитаны на ваш эмоциональный ответ, свою цель-то они достигнут – привлекут ваше внимание, а сколько человек без вины пострадает?

Если среди вас есть сотрудники СМИ – за полтора десятка очень специфичных лет общения с вами могу с уверенностью сказать, что среди вас специалистов, разбирающихся в медицинских и социальных вопросах, практически НЕТ. Да, мой опыт общения с вами абсолютно негативен. Но все же рискну и вас попросить очень внимательно относиться к тому материалу, что вы публикуете. Проверьте, подумайте, хотя бы войдите в тему, о которой вы говорите. Голый «хайп» и ваша любимая мотивировка «со слов…» ни к чему хорошему не приводят. А если мы научимся защищаться от вас, то и вас потом это ни к чему хорошему не приведет.



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СМИ - я не бот, РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, врач, ЛАНГ ДМИТРИЙ РАЙГОЛЬДОВИЧ, до 2019 года работал начмедом в ГАУССО НСО "Каменский психоневрологический интернат".

Источник: mtsr.nso.ru