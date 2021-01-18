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Направят более 4 млрд рублей на газификацию Новосибирской области. Входит ли в список Бердск?

17:15 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Компания "Газпром" построит 141 км внутрипоселковых газопроводов в Ордынском, Черепановском и Сузунском районах Новосибирской области по программе развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 годы.

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Более 4 млрд рублей направят на газификацию Новосибирской области за пять лет

Власти Новосибирской области и компания "Газпром" направят более 4 млрд рублей на газификацию региона по соглашению о развитии газоснабжения и газификации области на период с 2021 по 2025 годы. Об этом ТАСС на Гайдаровском форуме рассказал губернатор региона Андрей Травников.

"Согласно документу, инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 2,3 млрд рублей примерно. Это до 2025 года. Примерно такой же объем инвестиций предусмотрен с нашей стороны", - сказал губернатор.

По его словам, это позволит завершить поставку газа в тех населенных пунктах, где уже он есть, например, в Новосибирский, Тогучинский, Чановский районы, города Бердск, Барабинск. Также работы будут вести по новым направлениям, в частности, в Сузунский район природный газ поступит впервые.

Травников добавил, что, согласно соглашению, "Газпром" берет на себя расходы по строительству магистральной инфраструктуры, например, газопровода между населенными пунктами. Регион и муниципалитеты должны взять на себя расходы по реконструкции коммунальной инфраструктуры, котельных и разводки газа по населенным пунктам.

Как раннее сообщалось, компания "Газпром" построит 141 км внутрипоселковых газопроводов в Ордынском, Черепановском и Сузунском районах Новосибирской области по программе развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 годы. Планируется техническое перевооружение ГРС в поселке Чаны, городе Барабинске, ГРС "ВНИИМБ" в Новосибирске и "Заря" в Тогучинском районе.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Источник: ТАСС

газ газификация
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