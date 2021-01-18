18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Будет ли индексация военных пенсий с 1 февраля 2021 года?

15:50 18.01.2021 Фото: Wikimedia Commons
0

Ожидаемая индексация назначена только на октябрь текущего года, несмотря на то, что в социальных сетях поговаривали о феврале. Прибавку получат не все, а приблизительно 2,6 млн человек.

% name% title
Российское правительство решило отступить в вопросе о дополнительной индексации пенсий в текущем году

Военные пенсионеры России с 1 февраля 2021 года ожидают индексацию своих выплат. Сейчас известно, что при расчете пенсий бывшим военным собираются снова принимать во внимание только 73,68% от величины финансового довольствия служащих.

Будет ли индексация военных пенсий в 2021 году

Федеральный закон о заморозке регулярного повышения финансового довольствия на 2% больше инфляции для расчета военных пенсий был принят Государственной думой еще осенью прошлого года. Документ также был одобрен Советом Федерации в том же году.

В документе указано, что нужно сохранить уровень финансового довольствия, которое учитывается при начислении пенсий. В пояснительной записке отмечено, что для этого остается 73,68%.

Это означает, что при подсчете пенсионных выплат бывшим военным в текущем году снова будут учитывать только 73,68% от суммы. При этом с 1 января текущего года индексацию подобных выплат никто не назначал. Стоит отметить, что в этом году уменьшающий коэффициент равняется 0,7368.

Стоит отметить, что закон о пенсионном обеспечении людей, которые проходили военную службу, предусматривает ежегодный пересмотр денежного довольствия на 2%. Поэтому уровень довольствия, что учитывается при начислении пенсий начиная с 2012 года, должен был увеличиваться, пока не достигнет 100%.

В 2015 году действие данной нормы решили остановить. Сейчас говорят, что пока не предусмотрено никаких изменений до 2022 года.

Когда в 2021 году проведут индексацию военных пенсий

Ожидаемая индексация назначена только на октябрь текущего года, несмотря на то, что в социальных сетях поговаривали о феврале. Прибавку получат не все, а приблизительно 2,6 млн человек:

  • военные, которые проходили службу по призыву или контракту;
  • бывшие работники Российской гвардии, МВД, ФСИН, ФСБ и МЧС;
  • бывшие сотрудники таможни и органов фельдъегерской связи.

Стоит отметить, что в будущие два года правительство обещает проводить индексацию военных выплат на уровень инфляции. Так, с 1 октября текущего года добавка составит около 3,9% на уровень инфляции этого года.

Будет ли в РФ в 2021 году дополнительная индексация пенсий

Российское правительство решило отступить в вопросе о дополнительной индексации пенсий в текущем году. Об этом рассказал Валерий Рязанский, который является первым заместителем главы социального комитета СФ.

Позже стало известно, что 12 января в Думу на рассмотрение внесли проект закона о дополнительной индексации пенсионных выплат на протяжении года. В соответствии с документом, социальные пенсии предложили каждый год индексировать 1 апреля, учитывая увеличение ПМ за предыдущий месяц.

В том случае, если окажется, что инфляция больше, чем темпы роста ПМ, хотели проводить еще одну индексацию летом.

В СФ отметили, что пока рано говорить об индексации в текущем году, так как рост цен, в соответствии с прогнозами, будет только на 4%. При этом с 1 января пенсии уже были проиндексированы на 6,3%. Кроме того, сенатор отмечает, что данный проект закона устанавливает не обязанность, а право организовывать дополнительную индексацию.

Ранее в ПФ отмечали, что индексация пенсионных выплат коснулась 32 млн россиян. Страховые выплаты по старости большинства неработающих людей пенсионного возраста повысились минимум на тысячу. Сейчас средний размер составляет 17,5 тыс. руб.

Источник: 1rre.ru

военная пенсия денежное довольствие индексация пенсий инфляция. пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Военные могут потерпеть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ждет новый штраф и риск уголовного наказания автомобилистов. Рассказываем подробности
16:45 18-01-2021
Ждет новый штраф и риск уголовного наказания автомобилистов. Рассказываем подробности
Как вернуть и сохранить урожай яблок
16:44 18-01-2021
Как вернуть и сохранить урожай яблок
О возможности снятия ковид-ограничений заявили власти: что откроют в Новосибирской области?
16:30 18-01-2021
О возможности снятия ковид-ограничений заявили власти: что откроют в Новосибирской области?
Отпуск 2021: как выгоднее его взять с учетом выходных?
16:20 18-01-2021
Отпуск 2021: как выгоднее его взять с учетом выходных?
Продержали ночь в отделе полиции Химок Алексея Навального . Адвоката к нему не пустили
16:15 18-01-2021
Продержали ночь в отделе полиции Химок Алексея Навального . Адвоката к нему не пустили
Жертвы коронавируса в России за сутки на 18 января: в каком регионе самое большое число смертей
16:07 18-01-2021
Жертвы коронавируса в России за сутки на 18 января: в каком регионе самое большое число смертей
Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика
16:04 18-01-2021
Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика
БердскГде и когда можно заплатить за квартиру в Бердске: График работы касс РКЦ с адресами
16:01 18-01-2021
Где и когда можно заплатить за квартиру в Бердске: График работы касс РКЦ с адресами
Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил
16:00 18-01-2021
Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил
БердскДень патологоанатома 19 января 2021: Из-за чего могут посадить в морге на карантин и кормить через форточку, рассказал судмедэксперт с 50-летним стажем Владимир Жуков
15:56 18-01-2021
День патологоанатома 19 января 2021: Из-за чего могут посадить в морге на карантин и кормить через форточку, рассказал судмедэксперт с 50-летним стажем Владимир Жуков