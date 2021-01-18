Будет ли индексация военных пенсий с 1 февраля 2021 года?

Ожидаемая индексация назначена только на октябрь текущего года, несмотря на то, что в социальных сетях поговаривали о феврале. Прибавку получат не все, а приблизительно 2,6 млн человек.

Российское правительство решило отступить в вопросе о дополнительной индексации пенсий в текущем году

Военные пенсионеры России с 1 февраля 2021 года ожидают индексацию своих выплат. Сейчас известно, что при расчете пенсий бывшим военным собираются снова принимать во внимание только 73,68% от величины финансового довольствия служащих.

Будет ли индексация военных пенсий в 2021 году

Федеральный закон о заморозке регулярного повышения финансового довольствия на 2% больше инфляции для расчета военных пенсий был принят Государственной думой еще осенью прошлого года. Документ также был одобрен Советом Федерации в том же году.

В документе указано, что нужно сохранить уровень финансового довольствия, которое учитывается при начислении пенсий. В пояснительной записке отмечено, что для этого остается 73,68%.

Это означает, что при подсчете пенсионных выплат бывшим военным в текущем году снова будут учитывать только 73,68% от суммы. При этом с 1 января текущего года индексацию подобных выплат никто не назначал. Стоит отметить, что в этом году уменьшающий коэффициент равняется 0,7368.

Стоит отметить, что закон о пенсионном обеспечении людей, которые проходили военную службу, предусматривает ежегодный пересмотр денежного довольствия на 2%. Поэтому уровень довольствия, что учитывается при начислении пенсий начиная с 2012 года, должен был увеличиваться, пока не достигнет 100%.

В 2015 году действие данной нормы решили остановить. Сейчас говорят, что пока не предусмотрено никаких изменений до 2022 года.

Когда в 2021 году проведут индексацию военных пенсий

Ожидаемая индексация назначена только на октябрь текущего года, несмотря на то, что в социальных сетях поговаривали о феврале. Прибавку получат не все, а приблизительно 2,6 млн человек:

военные, которые проходили службу по призыву или контракту;

бывшие работники Российской гвардии, МВД, ФСИН, ФСБ и МЧС;

бывшие сотрудники таможни и органов фельдъегерской связи.

Стоит отметить, что в будущие два года правительство обещает проводить индексацию военных выплат на уровень инфляции. Так, с 1 октября текущего года добавка составит около 3,9% на уровень инфляции этого года.

Будет ли в РФ в 2021 году дополнительная индексация пенсий

Российское правительство решило отступить в вопросе о дополнительной индексации пенсий в текущем году. Об этом рассказал Валерий Рязанский, который является первым заместителем главы социального комитета СФ.

Позже стало известно, что 12 января в Думу на рассмотрение внесли проект закона о дополнительной индексации пенсионных выплат на протяжении года. В соответствии с документом, социальные пенсии предложили каждый год индексировать 1 апреля, учитывая увеличение ПМ за предыдущий месяц.

В том случае, если окажется, что инфляция больше, чем темпы роста ПМ, хотели проводить еще одну индексацию летом.

В СФ отметили, что пока рано говорить об индексации в текущем году, так как рост цен, в соответствии с прогнозами, будет только на 4%. При этом с 1 января пенсии уже были проиндексированы на 6,3%. Кроме того, сенатор отмечает, что данный проект закона устанавливает не обязанность, а право организовывать дополнительную индексацию.

Ранее в ПФ отмечали, что индексация пенсионных выплат коснулась 32 млн россиян. Страховые выплаты по старости большинства неработающих людей пенсионного возраста повысились минимум на тысячу. Сейчас средний размер составляет 17,5 тыс. руб.

Источник: 1rre.ru