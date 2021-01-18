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Ждет новый штраф и риск уголовного наказания автомобилистов. Рассказываем подробности

16:45 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ежегодный техосмотр будут обязаны проходить автомобили старше 10 лет.

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Ежегодный техосмотр будут обязаны проходить автомобили старше 10 лет

За отсутствие диагностической карты автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч рублей, а намеренное прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях будет наказываться уголовной ответственностью. Соответствующие изменения в закон вступают в силу с 1 марта 2021 года. Об этом сообщают "Известия".

С 1 марта 2021 года появится штраф за отсутствие диагностической карты, для физических лиц он составит 2 тыс. рублей. За сознательное прохождение техосмотрa в организациях без соответствующей аккредитации автовладельцам грозит уголовная ответственность — лишение или ограничение свободы на год либо год общественных работ. Кроме того, страховщик может доказать, что авария произошла из-за неисправности автомобиля, которая не была выявлена при прохождении ТО. В этом случае компенсацию убытков должен будет выплатить виновник ДТП.

Ежегодный техосмотр будут обязаны проходить автомобили старше 10 лет. Транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет необходимо будет диагностировать раз в два года. При этом от ТО будут освобождены новые автомобили возрастом до четырех лет, военные и служебные транспортные средства, а также машины в городской собственности (городской наземный электротранспорт, дорожно-строительная техника, тракторы).

диагностическая карта техосмотр штраф
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