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Зачем сертифицировать картофель?

15:11 18.01.2021
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Картофель относится к виду многолетних травянистых клубненосных растений и составляет значительную часть рациона человека.

Картофель относится к виду многолетних травянистых клубненосных растений и составляет значительную часть рациона человека. В пищу употребляются его клубни в вареном или переработанном виде. Выращиванием и продажей растений занимаются многие предприниматели Евразийского экономического союза.

Поставки данной продукции на продовольственные рынки сопровождаются предварительной оценкой соответствия единым требованиям безопасности. Процедура реализуется производителями и поставщиками в обязательном порядке, чтобы обеспечить потребителя качественным товаром и избежать штрафных санкций со стороны контролирующих инстанций.

Правила и порядок оценки соответствия картошки

Действующее законодательство ЕАЭС, а именно технический регламент ТР ТС 021/2011 (безопасность продуктов питания), предписывает перед выпуском в обращение подтверждать заявленное качество растительной культуры в форме:

  • декларирования;
  • фитосанитарного контроля.

Следует знать! ТР ТС 021/2011 обязывает интегрировать принципы ХАССП в работу предприятия пищевой промышленности. Выстроенная на них система менеджмента позволяет выявлять и контролировать критические точки производственного процесса, тем самым сокращая количество брака и повышая качество овощей.

Декларация регистрируется на свежий картофель, а также производные из него продукты – чипсы, пюре и т.д. Основанием для оформления документа служит протокол лабораторных исследований с положительным выводом о соответствии продукта требованиям ТР ТС 021/2011 и 022/2011, где положения последнего определяют правила маркировки. При проверке картофельных изделий, содержащих пищевые добавки, дополнительно к двум указанным актам добавляются требования ТР ТС 029/2012.

Фитосанитарный сертификат на картофель оформляется при экспорте/импорте, карантинное заключение – при реализации товара в пределах России, при условии, что растение выращено в подкарантинной зоне страны. Такие документы выдает Россельхознадзор. Они доказывают, что продукция безопасна, отсутствует опасность распространения различных возбудителей болезней растительных культур, карантинных вредителей и ввоза/вывоза заразных поднадзорных грузов.

Перечень параметров для оценки определяется разновидностью заявленного товара и нормативным актом, что регулирует нормы безопасности и качества.

Критерии для проверки пищевой продукции

В ходе экспертизы с целью декларирования отобранные образцы овоща проверяют по следующим показателям:

  • форма и размер клубней, соответствие заявленному сорту (физические свойства);
  • содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов;
  • микробиология;
  • полнота и достоверность потребительской информации на упаковке;
  • иные критерии.

Полученные результаты заносятся в протокол, в тексте которого обязательно присутствует сводная таблица с реальными и нормативными значениями и вывод о соответствии заявленного продукта. Такой лабораторный отчет оформляется на бумаге и заверяется экспертами испытательного центра. Его необходимо хранить в течение 10 лет, так как это доказательный материал заявителя, предъявлять по запросу проверяющих органов.

Какие еще документы требуются производителям/продавцам овощей?

После регистрации обязательной декларации на картофель предприниматели по собственному решению получают также:

  • добровольный сертификат (дополнительно подтверждает качественные характеристики, которые выбрал заявитель, – соответствие сорту, отсутствие гнили, иные);
  • заключение об отсутствии ГМО (доказывает, что в процессе выращивания не использовались генно-модифицированные организмы);
  • протокол радиологии (показывает радиологическую безопасность продукта).

Кроме того, российские производители разрабатывают собственные технические условия, если действующие госстандарты не подходят, составляют этикетку, присваивают штрих-коды.

Все вышеперечисленные действия помогают бизнесу развиваться, заключать контракты с крупными торговыми сетями, выделяться среди большого числа конкурентов.

Что потребуется для декларирования картофеля?

Заявитель предоставляется образцы овощной культуры для экспертизы и собирает пакет документов:

  • заявление на проведение процедуры;
  • копии регистрационных свидетельств, устава/учредительного договора;
  • ГОСТ или Техусловия российского изготовителя;
  • контракт на поставку (при проверке овощей иностранного происхождения);
  • этикетка;
  • описание заявленной к проверке растительной культуры.

Финальный список формируется для каждой отдельной ситуации с учетом условий выпуска (партия/серийное производство) и заявленного ассортимента.

Провести процедуру предприниматель может самостоятельно, либо обратиться за помощью в специализированную организацию. В первом случае придется подробно изучить действующее законодательство, провести лабораторные исследования, оформить ЭП, зарегистрироваться на сервисе ФГИС, сформировать доказательную базу. Во втором – выбрать подходящий центр и предоставить запрашиваемые сведения.

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