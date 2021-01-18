Вещей больше, чем шкафов и полок

Большинство из нас ежедневно сталкивается с одной и той же проблемой: на кухне, в ванной или прихожей появляются нагромождения из бытовой химии, специй и баночек, обуви и прочих мелочей.

Большинство из нас ежедневно сталкивается с одной и той же проблемой: на кухне, в ванной или прихожей появляются нагромождения из бытовой химии, специй и баночек, обуви и прочих мелочей. Особенно это актуально для случаев, когда нет места, чтобы повесить дополнительный шкафчик или поставить полку. Обычно приходится либо расталкивать подобные вещи по углам и уже имеющимся системам хранения, либо оставлять под рукой, что не очень эстетично и удобно.

Лучшей альтернативой могут стать компактные и минималистичные этажерки. Полки из разных материалов, отличающиеся особой вместительностью при небольшом размере, дают возможность разместить их там, где нет места под полноценный шкаф или тумбу, например. Такое решение компактнее, легче и дешевле обычной мебели, а еще его удобно мыть, разбирать и переносить.

Подобная система хранения отлично вписывается в съемные или маленькие квартиры, может быть быстро заменена или разобрана. При частых переездах это имеет значение. И ничего не валяется под ногами!

Идеально для почти любой комнаты

Если поискать этажерки в интернет-магазинах Москвы, то вы удивитесь, какое разнообразие царит в этой категории. Сейчас все больше фирм приобщается к производству. Предлагаются варианты под:

обувь;

посуду;

специи;

бытовую химию;

овощи и фрукты.

Производят их, как правило, из нержавеющей стали либо металла с покрытием краской, а также из прочного пластика. В отдельных случаях это все дополняется элементами из текстиля (обычно в качестве легких натяжных аналогов полок). Более того, для кухонного пространства, где максимально ценится каждый сантиметр, продаются узкие модели с колесиками или без. Их можно запросто приставить к островку с рабочей поверхностью либо поместить в ограниченное пространство между столами и холодильником.

В ассортименте сейчас присутствуют как прямоугольные, так и квадратные варианты, а также угловые модели. Все они оснащены разным количеством полочек, а некоторые даже укомплектовываются дополнительными (в таких решениях временно можно убирать лишние элементы). Это будет актуально для обувных систем, куда зимой приходится ставить сапоги с высокими голенищами. Там одну полочку лучше вовсе убрать.

Переходим к заказу

Точно здесь можно сказать только одно: экономить чрезмерно не стоит. Как правило, цены таких систем не кусаются. Они стоят от пары сотен до пары тысяч. Лучше довериться местам, где продается продукция от проверенных и известных фирм.

Идеально, если это будет специализированный магазин по грамотной организации пространства, который предложит вам большой выбор, качество и полезные советы от профессионалов своего дела. Таким является сайт «Вселенная порядка». Там есть возможность подобрать этажерки по цене от 200 до 2 900 рублей от известного бренда под именем Homsu.

Оплачивать заказы можно при получении, доставка производится в любую точку страны. Отличный помощник в выборе оптимальной системы хранения – специализированный блог от профессиональных организаторов пространства. Там можно найти уйму интересных решений относительно того, как сделать свой дом комфортнее и уютнее при помощи всего пары аксессуаров и правильного подхода.