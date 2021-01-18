18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Вещей больше, чем шкафов и полок

15:13 18.01.2021
0

Большинство из нас ежедневно сталкивается с одной и той же проблемой: на кухне, в ванной или прихожей появляются нагромождения из бытовой химии, специй и баночек, обуви и прочих мелочей.

Большинство из нас ежедневно сталкивается с одной и той же проблемой: на кухне, в ванной или прихожей появляются нагромождения из бытовой химии, специй и баночек, обуви и прочих мелочей. Особенно это актуально для случаев, когда нет места, чтобы повесить дополнительный шкафчик или поставить полку. Обычно приходится либо расталкивать подобные вещи по углам и уже имеющимся системам хранения, либо оставлять под рукой, что не очень эстетично и удобно.

Лучшей альтернативой могут стать компактные и минималистичные этажерки. Полки из разных материалов, отличающиеся особой вместительностью при небольшом размере, дают возможность разместить их там, где нет места под полноценный шкаф или тумбу, например. Такое решение компактнее, легче и дешевле обычной мебели, а еще его удобно мыть, разбирать и переносить.

Подобная система хранения отлично вписывается в съемные или маленькие квартиры, может быть быстро заменена или разобрана. При частых переездах это имеет значение. И ничего не валяется под ногами!

Идеально для почти любой комнаты

Если поискать этажерки в интернет-магазинах Москвы, то вы удивитесь, какое разнообразие царит в этой категории. Сейчас все больше фирм приобщается к производству. Предлагаются варианты под:

  • обувь;
  • посуду;
  • специи;
  • бытовую химию;
  • овощи и фрукты.

Производят их, как правило, из нержавеющей стали либо металла с покрытием краской, а также из прочного пластика. В отдельных случаях это все дополняется элементами из текстиля (обычно в качестве легких натяжных аналогов полок). Более того, для кухонного пространства, где максимально ценится каждый сантиметр, продаются узкие модели с колесиками или без. Их можно запросто приставить к островку с рабочей поверхностью либо поместить в ограниченное пространство между столами и холодильником.

В ассортименте сейчас присутствуют как прямоугольные, так и квадратные варианты, а также угловые модели. Все они оснащены разным количеством полочек, а некоторые даже укомплектовываются дополнительными (в таких решениях временно можно убирать лишние элементы). Это будет актуально для обувных систем, куда зимой приходится ставить сапоги с высокими голенищами. Там одну полочку лучше вовсе убрать.

Переходим к заказу

Точно здесь можно сказать только одно: экономить чрезмерно не стоит. Как правило, цены таких систем не кусаются. Они стоят от пары сотен до пары тысяч. Лучше довериться местам, где продается продукция от проверенных и известных фирм.

Идеально, если это будет специализированный магазин по грамотной организации пространства, который предложит вам большой выбор, качество и полезные советы от профессионалов своего дела. Таким является сайт «Вселенная порядка». Там есть возможность подобрать этажерки по цене от 200 до 2 900 рублей от известного бренда под именем Homsu.

Оплачивать заказы можно при получении, доставка производится в любую точку страны. Отличный помощник в выборе оптимальной системы хранения – специализированный блог от профессиональных организаторов пространства. Там можно найти уйму интересных решений относительно того, как сделать свой дом комфортнее и уютнее при помощи всего пары аксессуаров и правильного подхода.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что будет обладателям поддельных диагностических карт?
16:50 18-01-2021
Что будет обладателям поддельных диагностических карт?
Ждет новый штраф и риск уголовного наказания автомобилистов. Рассказываем подробности
16:45 18-01-2021
Ждет новый штраф и риск уголовного наказания автомобилистов. Рассказываем подробности
Как вернуть и сохранить урожай яблок
16:44 18-01-2021
Как вернуть и сохранить урожай яблок
О возможности снятия ковид-ограничений заявили власти: что откроют в Новосибирской области?
16:30 18-01-2021
О возможности снятия ковид-ограничений заявили власти: что откроют в Новосибирской области?
Отпуск 2021: как выгоднее его взять с учетом выходных?
16:20 18-01-2021
Отпуск 2021: как выгоднее его взять с учетом выходных?
Продержали ночь в отделе полиции Химок Алексея Навального . Адвоката к нему не пустили
16:15 18-01-2021
Продержали ночь в отделе полиции Химок Алексея Навального . Адвоката к нему не пустили
Жертвы коронавируса в России за сутки на 18 января: в каком регионе самое большое число смертей
16:07 18-01-2021
Жертвы коронавируса в России за сутки на 18 января: в каком регионе самое большое число смертей
Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика
16:04 18-01-2021
Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика
БердскГде и когда можно заплатить за квартиру в Бердске: График работы касс РКЦ с адресами
16:01 18-01-2021
Где и когда можно заплатить за квартиру в Бердске: График работы касс РКЦ с адресами
Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил
16:00 18-01-2021
Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил