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Прямая линия с министром МИД Лавровым от 18 января 2021. Смотрите видео

15:18 18.01.2021 Фото: Стоп-кадр с видео
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Предположительно, трансляция продлится 3 часа.

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Лавров отвечает на вопросы журналистов

Глава МИД России Сергей Лавров проводит традиционную пресс-конференцию по итогам года. Она впервые проходит полностью в онлайн-формате, приглашены представители российских и зарубежных СМИ.
Предположительно, трансляция продлится 3 часа. Ведет мероприятие официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров прямая трансляция
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От редакции

Смотрите?

Аноним, 18 января 2021 15:58
Грустная лошадка опять будет рассказывать про козни запада)
1, 18 января 2021 16:12
Сергей Викторович кремень! Уважаю

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