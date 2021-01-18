Прямая линия с министром МИД Лавровым от 18 января 2021. Смотрите видео

15:18 18.01.2021 Фото: Стоп-кадр с видео 2 2

Предположительно, трансляция продлится 3 часа.

Лавров отвечает на вопросы журналистов Глава МИД России Сергей Лавров проводит традиционную пресс-конференцию по итогам года. Она впервые проходит полностью в онлайн-формате, приглашены представители российских и зарубежных СМИ.

Предположительно, трансляция продлится 3 часа. Ведет мероприятие официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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