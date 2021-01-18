Иконки из обсидиана

Невозможно представить себе верующего человека, в доме которого не было бы хотя бы одной иконы.

Невозможно представить себе верующего человека, в доме которого не было бы хотя бы одной иконы. Ведь это считается самым ярким символом веры. Икона сопровождает верующего в любом жизненном событии, как радостном, так и скорбном. И если вы хотите оказать человеку дань уважения или проявить искреннюю заботу о благополучии близкого, можно перейти по этой ссылке на сайт obsidiants.ru и выбрать подходящий подарок – изделие из натурального камня. Безусловно, для христианина можно купить икону из обсидиана в Москве или с доставкой в любой регион.

Икона – это изображение святого или святой, а также знаковой сцены из Писания. Они нужны для установления духовного контакта с высшими силами, чтобы верующему было легче молиться, просить или благодарить своих святых покровителей. Кроме того, считается, что икона способна одним своим присутствием делать человека чище и лучше. Способна защищать от невзгод, отводить беду, помогать в решении насущных вопросов.

Размещали их в красном углу дома, на самом видном месте, напротив входной двери. Верующий домохозяин мог обустроить целый иконостас с несколькими иконами, лампадкой и прочими атрибутами веры. Сегодня такой иконостас можно дополнить обсидиановой иконой. Сразу оговоримся, этот камень разрешено использовать для написания святых икон. И мастера, которые пишут иконы на поверхности обсидиана, строго соблюдают канон. Поэтому, такая икона вполне может быть освещена в храме или подарена человеку верующему.

Кроме обычных иконок, на сайте интернет-магазина можно найти немало интересных вещих и изделий из обсидиана. Например, нательные образки. В отличие от иконы, нательный образок можно носить при себе постоянно. Как нагрудный крестик. От такого постоянного использования, иконка из камня ничуть не пострадает, не утратит красоты и эстетичности. Взамен, верующий получит зримый, осязаемый образ того, к кому направлены его мольбы.

Как же выбрать иконку из камня? Если вам не с кем посоветоваться, ориентируйтесь на церковный календарь. Если ваше имя есть в святках, можете выбрать икону, на которой изображен именно этот святой или святая.

Если вашего имени в календаре нет, можно выбрать икону, которая подходит всем. Например, икону Божьей Матери или Николая Угодника, Святой Троицы, Ангела Хранителя и т.д. Бывают также иконы венчальные, крестильные, защитные, исцеляющие и т.д.

Икона из обсидиана станет хорошим подарком к юбилею, крестинам, переезду. Проявляйте заботу о духовном здоровье своих близких, и зачтётся вам!