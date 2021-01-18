18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил

16:00 18.01.2021 Фото: pixabay.com
0

За смерть краснокнижного животного ему может грозить штраф свыше двух миллионов рублей.

% name% title
За смерть краснокнижного животного ему может грозить штраф свыше двух миллионов рублей

В Хабаровском крае амурский тигр погиб в ДТП. Это произошло вчера вечером на 191 километре трассы Хабаровск - Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.
Хищник перебегал дорогу и попал под колеса Suzuki Solio без номеров. Как сообщает минприроды региона, погибшее животное - самец четырех-пяти лет.

Тело тигра отправят на экспертизу в центр диагностики болезней животных Приморской государственной сельхозакадемии.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности", - говорится на сайте ведомства.

За смерть краснокнижного животного ему может грозить штраф свыше двух миллионов рублей.

Источник: РГ

ДТП насмерть ТИГР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как можно не заметить тигра?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ждет новый штраф и риск уголовного наказания автомобилистов. Рассказываем подробности
16:45 18-01-2021
Ждет новый штраф и риск уголовного наказания автомобилистов. Рассказываем подробности
Как вернуть и сохранить урожай яблок
16:44 18-01-2021
Как вернуть и сохранить урожай яблок
О возможности снятия ковид-ограничений заявили власти: что откроют в Новосибирской области?
16:30 18-01-2021
О возможности снятия ковид-ограничений заявили власти: что откроют в Новосибирской области?
Отпуск 2021: как выгоднее его взять с учетом выходных?
16:20 18-01-2021
Отпуск 2021: как выгоднее его взять с учетом выходных?
Продержали ночь в отделе полиции Химок Алексея Навального . Адвоката к нему не пустили
16:15 18-01-2021
Продержали ночь в отделе полиции Химок Алексея Навального . Адвоката к нему не пустили
Жертвы коронавируса в России за сутки на 18 января: в каком регионе самое большое число смертей
16:07 18-01-2021
Жертвы коронавируса в России за сутки на 18 января: в каком регионе самое большое число смертей
Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика
16:04 18-01-2021
Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика
БердскГде и когда можно заплатить за квартиру в Бердске: График работы касс РКЦ с адресами
16:01 18-01-2021
Где и когда можно заплатить за квартиру в Бердске: График работы касс РКЦ с адресами
Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил
16:00 18-01-2021
Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил
БердскДень патологоанатома 19 января 2021: Из-за чего могут посадить в морге на карантин и кормить через форточку, рассказал судмедэксперт с 50-летним стажем Владимир Жуков
15:56 18-01-2021
День патологоанатома 19 января 2021: Из-за чего могут посадить в морге на карантин и кормить через форточку, рассказал судмедэксперт с 50-летним стажем Владимир Жуков