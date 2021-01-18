Попал под колеса Suzuki Solio без номеров редкий амурский тигр в Хабаровском крае. Зверь не выжил

В Хабаровском крае амурский тигр погиб в ДТП. Это произошло вчера вечером на 191 километре трассы Хабаровск - Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.
Хищник перебегал дорогу и попал под колеса Suzuki Solio без номеров. Как сообщает минприроды региона, погибшее животное - самец четырех-пяти лет.
Тело тигра отправят на экспертизу в центр диагностики болезней животных Приморской государственной сельхозакадемии.
"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности", - говорится на сайте ведомства.
За смерть краснокнижного животного ему может грозить штраф свыше двух миллионов рублей.
Источник: РГ