Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 978 764.

Возможность заразиться коронавирусом становится выше при общении с многочисленными родственниками

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 857 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 504 (11,0%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,2%



2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Костромская область, Томская область, Кемеровская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 591 066 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 333 человека:

Москва — 4009

Московская область — 1240

Санкт-Петербург — 1168

Хабаровский край — 502



Нижегородская область — 467Свердловская область — 399Челябинская область — 383Воронежская область — 357Брянская область — 335Красноярский край — 325Республика Карелия — 319Вологодская область — 308Республика Коми — 273Самарская область — 270Архангельская область — 259Волгоградская область — 254Краснодарский край — 249Ханты-Мансийский автономный округ — 226Ямало-Ненецкий автономный округ — 219Омская область — 219Кировская область — 215Саратовская область — 212Ростовская область — 209Пермский край — 209Тульская область — 204Томская область — 191Тверская область — 189Удмуртская Республика — 186Ярославская область — 167Новгородская область — 167Республика Дагестан — 165Ленинградская область — 157Ульяновская область — 157Тюменская область — 157Оренбургская область — 156Кемеровская область — 152Калужская область — 151Курская область — 149Пензенская область — 147Владимирская область — 142Чеченская Республика — 140Орловская область — 139Кабардино-Балкарская Республика — 135Приморский край — 127Амурская область — 120Иркутская область — 118Калининградская область — 115Липецкая область — 113Рязанская область — 109Алтайский край — 109Республика Бурятия — 102Ставропольский край — 101Курганская область — 98Новосибирская область — 97Забайкальский край — 97Республика Чувашия — 93Республика Калмыкия — 89Астраханская область — 74Республика Мордовия — 70Республика Крым — 69Республика Татарстан — 69Республика Северная Осетия - Алания — 68Ивановская область — 62Сахалинская область — 62Тамбовская область — 61Республика Алтай — 61Карачаево-Черкесская Республика — 59Камчатский край — 58Республика Адыгея — 55Республика Хакасия — 55Республика Башкортостан — 48Республика Марий Эл — 43Севастополь — 40Мурманская область — 35Магаданская область — 33Республика Саха (Якутия) — 25Республика Тыва — 23Республика Ингушетия — 22Белгородская область — 17Еврейская автономная область — 15Костромская область — 14Псковская область — 14Смоленская область — 11Ненецкий автономный округ — 5

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 978 764.

За последние сутки подтверждено 471 смерть:

Москва — 73

Санкт-Петербург — 55

Красноярский край — 25

Московская область — 23

Краснодарский край — 18

Свердловская область — 17



Ростовская область — 14Нижегородская область — 14Республика Чувашия — 13Пермский край — 10Челябинская область — 10Алтайский край — 10Иркутская область — 9Новосибирская область — 9Владимирская область — 8Мурманская область — 8Республика Крым — 8Смоленская область — 7Ставропольский край — 7Республика Хакасия — 7Омская область — 7Ленинградская область — 6Ульяновская область — 6Липецкая область — 5Тульская область — 5Вологодская область — 5Севастополь — 5Оренбургская область — 5Саратовская область — 5Республика Саха (Якутия) — 5Приморский край — 5Ивановская область — 4Ханты-Мансийский автономный округ — 4Воронежская область — 3Тамбовская область — 3Республика Калмыкия — 3Волгоградская область — 3Республика Татарстан — 3Забайкальский край — 3Амурская область — 3Хабаровский край — 3Еврейская автономная область — 3Белгородская область — 2Орловская область — 2Ярославская область — 2Астраханская область — 2Республика Дагестан — 2Республика Башкортостан — 2Республика Марий Эл — 2Удмуртская Республика — 2Кемеровская область — 2Республика Бурятия — 2Магаданская область — 2Костромская область — 1Курская область — 1Республика Коми — 1Псковская область — 1Карачаево-Черкесская Республика — 1Республика Мордовия — 1Кировская область — 1Самарская область — 1Ямало-Ненецкий автономный округ — 1Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 66 037 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 373 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 617 тыс. 328 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф