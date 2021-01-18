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Зараженные коронавирусом в России за сутки на 18 января. Свежая статистика

16:04 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 978 764.

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Возможность заразиться коронавирусом становится выше при общении с многочисленными родственниками

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 857 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 504 (11,0%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Костромская область, Томская область, Кемеровская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 591 066 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 333 человека:

Москва — 4009
Московская область — 1240
Санкт-Петербург — 1168
Хабаровский край — 502

Нижегородская область — 467
Свердловская область — 399
Челябинская область — 383
Воронежская область — 357
Брянская область — 335
Красноярский край — 325
Республика Карелия — 319
Вологодская область — 308
Республика Коми — 273
Самарская область — 270
Архангельская область — 259
Волгоградская область — 254
Краснодарский край — 249
Ханты-Мансийский автономный округ — 226
Ямало-Ненецкий автономный округ — 219
Омская область — 219
Кировская область — 215
Саратовская область — 212
Ростовская область — 209
Пермский край — 209
Тульская область — 204
Томская область — 191
Тверская область — 189
Удмуртская Республика — 186
Ярославская область — 167
Новгородская область — 167
Республика Дагестан — 165
Ленинградская область — 157
Ульяновская область — 157
Тюменская область — 157
Оренбургская область — 156
Кемеровская область — 152
Калужская область — 151
Курская область — 149
Пензенская область — 147
Владимирская область — 142
Чеченская Республика — 140
Орловская область — 139
Кабардино-Балкарская Республика — 135
Приморский край — 127
Амурская область — 120
Иркутская область — 118
Калининградская область — 115
Липецкая область — 113
Рязанская область — 109
Алтайский край — 109
Республика Бурятия — 102
Ставропольский край — 101
Курганская область — 98
Новосибирская область — 97
Забайкальский край — 97
Республика Чувашия — 93
Республика Калмыкия — 89
Астраханская область — 74
Республика Мордовия — 70
Республика Крым — 69
Республика Татарстан — 69
Республика Северная Осетия - Алания — 68
Ивановская область — 62
Сахалинская область — 62
Тамбовская область — 61
Республика Алтай — 61
Карачаево-Черкесская Республика — 59
Камчатский край — 58
Республика Адыгея — 55
Республика Хакасия — 55
Республика Башкортостан — 48
Республика Марий Эл — 43
Севастополь — 40
Мурманская область — 35
Магаданская область — 33
Республика Саха (Якутия) — 25
Республика Тыва — 23
Республика Ингушетия — 22
Белгородская область — 17
Еврейская автономная область — 15
Костромская область — 14
Псковская область — 14
Смоленская область — 11
Ненецкий автономный округ — 5

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 978 764.

За последние сутки подтверждено 471 смерть:

Москва — 73
Санкт-Петербург — 55
Красноярский край — 25
Московская область — 23
Краснодарский край — 18
Свердловская область — 17

Ростовская область — 14
Нижегородская область — 14
Республика Чувашия — 13
Пермский край — 10
Челябинская область — 10
Алтайский край — 10
Иркутская область — 9
Новосибирская область — 9
Владимирская область — 8
Мурманская область — 8
Республика Крым — 8
Смоленская область — 7
Ставропольский край — 7
Республика Хакасия — 7
Омская область — 7
Ленинградская область — 6
Ульяновская область — 6
Липецкая область — 5
Тульская область — 5
Вологодская область — 5
Севастополь — 5
Оренбургская область — 5
Саратовская область — 5
Республика Саха (Якутия) — 5
Приморский край — 5
Ивановская область — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Воронежская область — 3
Тамбовская область — 3
Республика Калмыкия — 3
Волгоградская область — 3
Республика Татарстан — 3
Забайкальский край — 3
Амурская область — 3
Хабаровский край — 3
Еврейская автономная область — 3
Белгородская область — 2
Орловская область — 2
Ярославская область — 2
Астраханская область — 2
Республика Дагестан — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Удмуртская Республика — 2
Кемеровская область — 2
Республика Бурятия — 2
Магаданская область — 2
Костромская область — 1
Курская область — 1
Республика Коми — 1
Псковская область — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Самарская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 66 037 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 373 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 617 тыс. 328 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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