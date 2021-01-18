О возможности снятия ковид-ограничений заявили власти: что откроют в Новосибирской области?

Андрей Травников потребовал подготовить рекомендации по открытию детских лагерей круглогодичного пребывания

18 января на аппаратном совещании у губернатора Новосибирской области глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил о возможности снять коронавирусные ограничения в Новосибирской области.

-"Среднесуточный прирост — 0,5 процента. Если обратиться к методическим рекомендациям, то мы, в принципе, вышли на третий уровень, когда ограничения практически снимаются", — сказал Александр Щербатов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал подготовить рекомендации по открытию детских лагерей круглогодичного пребывания.

-"Мы договаривались, что если эпидситуация не ухудшится, то мы будем готовить решение о возобновлении деятельности таких лагерей. Просьба, подготовьте рекомендации, что нужно подготовить для возобновления работы таких учреждений", — заявил глава региона.