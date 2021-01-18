18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Аномальная погода накроет всю Сибирь. Тепло или холод обещают синоптики?

18:30 18.01.2021 Фото: pixabay.com
1 0

Температура превысит норму на 8-12 градусов.

% name% title
На юге Западной Сибири прогнозируют аномально теплую погоду

Температура выше нормы на 8-12 градусов ожидает жителей Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев и Хакасии в течение недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8-12 градусов. Касается это также юга Красноярского края и Хакасии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дневная температура в данных регионах в этот период будет составлять 7-4 градуса мороза. "Будет очень теплая погода, а до этого морозы достигали и 43 градусов", - отметил метеоролог.

погода прогноз погоды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждали потепление?

Аноним, 18 января 2021 18:43
Между тем по прогнозам разных сайтов температуру обещают в районе - 20!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гадания на Крещение 2021: проверенные способы узнать будущее в ночь с 18 на 19 января 2021 года
19:50 18-01-2021
Гадания на Крещение 2021: проверенные способы узнать будущее в ночь с 18 на 19 января 2021 года
За нападение на офис "Единой России" в Москве получил реальный срок аспирант МГУ Мифтахов
19:48 18-01-2021
За нападение на офис
Это святое для Онищенко: Как купаться на Крещение, посоветовал депутат и врач
19:38 18-01-2021
Это святое для Онищенко: Как купаться на Крещение, посоветовал депутат и врач
С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 года
19:20 18-01-2021
С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 года
БердскСтроится ли мусорная свалка на границе с Бердском, выяснили чиновники 18 января 2021
19:19 18-01-2021
Строится ли мусорная свалка на границе с Бердском, выяснили чиновники 18 января 2021
Обвиняемому в расстреле сослуживцев Шамсутдинову предъявили 27 млн рублей морального вреда 1
19:12 18-01-2021
Обвиняемому в расстреле сослуживцев Шамсутдинову предъявили 27 млн рублей морального вреда
Как решить проблемы недостроев в России, придумали в Госдуме
19:01 18-01-2021
Как решить проблемы недостроев в России, придумали в Госдуме
Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года для каждого знака зодиака в индивидуальном порядке
18:50 18-01-2021
Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года для каждого знака зодиака в индивидуальном порядке
Лавров: История с Навальным нужна для отвлечения внимания от кризисов на Западе
18:50 18-01-2021
Лавров: История с Навальным нужна для отвлечения внимания от кризисов на Западе
Байден собрался отключить Россию от SWIFT. Чем это грозит?
18:45 18-01-2021
Байден собрался отключить Россию от SWIFT. Чем это грозит?