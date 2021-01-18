Аномальная погода накроет всю Сибирь. Тепло или холод обещают синоптики?

На юге Западной Сибири прогнозируют аномально теплую погоду

Температура выше нормы на 8-12 градусов ожидает жителей Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев и Хакасии в течение недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8-12 градусов. Касается это также юга Красноярского края и Хакасии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дневная температура в данных регионах в этот период будет составлять 7-4 градуса мороза. "Будет очень теплая погода, а до этого морозы достигали и 43 градусов", - отметил метеоролог.