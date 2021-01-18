Крещение-2021 в Новосибирской области: полный список купелей

Напомним, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 11 января в ходе оперативного совещания потребовал обеспечить безопасность граждан во время крещенских купаний.

В регионе к проведению крещенских купаний с соблюдением всех мер безопасности подготовлено 22 купели

В Новосибирской области 19 января, в день православного праздника Крещения Господня будет действовать 22 купели. Во всех оборудованных местах проведения крещенских купаний региона должны соблюдаться необходимые ограничительные меры. Жителям области рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование и иные ограничительные меры по коронавирусу.

Напомним, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 11 января в ходе оперативного совещания потребовал обеспечить безопасность граждан во время крещенских купаний.

Как прокомментировал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, запрета на проведение крещенских купаний нет, однако в условиях низких температур и действующих в регионе ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса, обеспечению безопасности граждан в день Крещения Господня будет уделено особое внимание.

«Учитывая эпидемиологическую обстановку и холода, мы не рекомендуем жителям региона принимать участие в крещенских купаниях, особенно это касается людей с ослабленным здоровьем, пожилых граждан, детей. Однако для граждан, которые примут решение окунуться в купели в день православного праздника, безусловно, будут обеспечены все необходимые меры безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологические. Особое внимание будет уделяться соблюдению социального дистанцирования особенно в местах переодевания. Профильные службы будут четко следить, чтобы не допустить массового скопления граждан и обеспечить все необходимые требования», – прокомментировал Сергей Сёмка.

В подготовке крещенских купаний были задействованы все главы муниципальных образований региона. В преддверии православного праздника Крещения Господня проведены проверки мест купания региона силами администраций муниципальных образований с привлечением инспекторов ГИМС. По итогам проверок составлен список заявленных муниципальными образованиями оборудованных купелей, на каждой из которых будет организовано дежурство спасателей, медперсонала и сотрудников соответствующих экстренных служб. Со списком купелей можно ознакомиться в приложенном файле.

Полный список купелей Новосибирской области:

Колыванский район

Колыванский п/с, с. Большой Оёш р.Чаус 10:00 – 19:00

Новосибирский район

Криводановский сельсовет, водоем, расположенный на территории СНТ «Заря» 00.00 – 20.00

Кудряшовский сельсовет, озеро Глухое, поселок Приобский 12.00 - 17.00

Новосибирск, Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон», ул. Заобская, 97 09:00-24:00

Река Обь, акватория пожарного причала МЧС 09.00-21.00

р.п. Кольцово пруд р. Забобурыха МБУ ПКиО «Парк Кольцово» с 22:00 18 января по 17:00 19 января

Искитимский район

Купель на святом источнике с 22.00 18 января по 22.00 19 января

Быстровский сельсовет, п. Факел Революции, река Каракан 12:00 – 18:00

Быстровский сельсовет, с. Быстровка, Новосибирское водохранилище 12:00 – 18:00

Маслянинский район

Малотомский сельсовет, п. Воробьева Заимка, пруд 13:00 - 15:00

р.п. Маслянино, пруд на р. Шемонаиха 00.00 18 января - 03.00 19 января

Ордынский район р.п. Ордынское, Новосибирское водохранилище, Храм «Во имя Живо-начальной Троицы» 00-00 – 18-00

Красноярский сельсовет, Новосибирское водохранилище, в районе острова 10-00 - 18 -00

Сузунский район

р.п. Сузун, р. Нижний Сузун, (100 м. от здания по ул. Островского, 2) 10:30 – 20:00

Меретский сельсовет, с. Мереть, р. Кукуй, (50 м. от жил. дома по пер. 1-й Пляжный, 10) 00:00 – 04:00

Кыштовский район

Кыштовский сельсовет, р. Тара 11-30 – 20-00

Малокрасноярский сельсовет, оз. Данилово 11-30 – 20-00

Барабинский район

Щербаковский сельсовет, оз.Чистое, п.Горка, ул.Прибрежная-1 11:00 – 20:00

Мошковский район

р.п. Мошково, Романовский пруд 11.00-17. 00

Тогучинский район

г.Тогучин, р.Иня, у переходного моста территория спасательной станции 00:00 – 17:00

Доволенский район

Доволенский сельсовет, оз.Доволенское 14:00 – 17:00

Краснозерский район

р.п.Краснозерское, в зоне реки Карасук, напротив дома № 3 по ул. Мира 13:00-22:00

Источник: nso.ru