"Даже лег на кушеточку возле палаты": Как за детьми ухаживают за пациентами ковидного госпиталя медбратья Антон Глушаков и Хуршедбек Махаматособиров в Бердске

Пациентки 311 палаты были в шоке, в хорошем смысле, от внимания и искреннего сопереживания двоих молодых медработников. Один ночью даже дежурил на кушетке рядом с палатой, чтобы в случае надобности вовремя прийти на помощь больным.

Течение болезни проходит легче, если рядом с больными чуткие и заботливые медработники

Чуть не умерла от коронавируса жительница Бердска Юлия. Почти 10 дней она лечилась дома, так как боялась попасть в ковидный госпиталь, прочитав отзывы о лечении в интернете. Но все же попала, когда ей сказали, что она может умереть, и на 100% поменяла свое мнение о госпитале и его сотрудниках.

Юлия и ее соседки по 311 палате ковидного госпиталя, Лариса и баба Вера, выражают огромную признательность сотрудникам больницы — старшему медбрату 23-летнему Антону Глушакову, студенту мединститута, и 21-летнему медбрату Хуршедбеку Махаматособирову, окончившему бердский медколледж.

- Эти мальчики меня принимали, они как раз были в ночь, все время спрашивали о моем состоянии, очень четко и конкретно рассказывали о заболевании, о его течении. Ночью нашей бабушке приносили теплой водички, чтобы она запила таблетку. Один даже лег на кушеточку возле нашей палаты, потому что боялся, что кому-то станет плохо, а ординаторская далеко. Они молодые, и очень бы хотелось, чтобы они не растеряли свое отношение к пациентам — искреннее, чистое. Даже удивительно, что они такие молодые и в то же время такие взрослые, умные. Заходили в палату и улыбались, будто солнышко светит. У нас настроение поднималось. Жить хотелось. Глазки открываешь, а они стоят над тобой: «Давайте сатурацию измерим, давайте давление измерим, что-то оно у вас скачет». Они разговаривают, к каждому у них — индивидуальный подход. Побольше бы таких людей и специалистов, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 18 января бердчанка Юлия.

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