Как вернуть и сохранить урожай яблок

Весной при опрыскивании химикатами надо применить верхний предел расхода. Исключайте загущенность, следите за кроной, сделайте так, чтобы сад обдувался потоком свежего воздуха.

Азотные, калиевые, фосфорные, магниевые подкормки дали не успевшим прийти в себя деревьям новые нагрузки

Из-за погодных аномалий деревца находятся в состоянии стресса, и как вернуть яблочный урожай рассказал житель Бердска

Иван Васильев.

После таких погодных сюрпризов, как нынче, дачники наблюдают, что садовые яблони, вишни, сливы, смородина, жимолость, калина, крыжовник перенесли стрессовое состояние, повели себя необычно.

Многие ухаживали за деревьями по обычной схеме: обрезка, подкормка, полив, рыхление, опрыскивание и не обращали внимания на их внешний вид. Некоторые оставили дерево, как есть, другие опрыскивали 1% бордоской жидкостью с добавлением мыльной дегтярной эмульсии, предварительно убрав сорняки и взрыхлив почву плоскорезом Фокина. Большинство же садоводов занималось весенними работами по полной программе. Вот это - большая их ошибка.

Азотные, калиевые, фосфорные, магниевые подкормки дали не успевшим прийти в себя деревьям новые нагрузки. Вот деревья, в частности яблони, и потеряли свои способности сбрасывать лишние плоды, потеряв ориентир на природу. Калина зацвела позже обычного, жимолость цвела неравномерно, яблоня же цвела «крадучись» - не одновременно по всему дереву.

После цветения на слабые деревца напали полчища тли. Вместе с тлей деревья и кустарники посетили листовертки, огневки, черные муравьи и так далее. Надо было срочно делать обработку химическими препаратами, прикрыв пленкой близраположенные посевы редиса, ранних огурцов, лука. Садоводы, решившие обойтись настоем трав, сохранили меньше, а потеряли больше. Появились слизни, колорадские жуки, гусеницы, блошки, от которых настоем трав не избавиться.

В этом году эффект в борьбе с вредителями был при окуривании, опудривания, присыпки. Окуривание делалось сжиганием сорняков с добавлением листьев ядовитых растений (например белины), серы садовой, опилок, смоченных каплями дегтя, и даже кусочков войлока и ветоши. У тех, кто способом задымления не воспользовался, листья на яблонях пожухли, плоды поражены - урожай стремится к нулю.

Что делать? Нужно срочно собрать пораженные плоды, листья, обрезать побеги, которые устремились вверх (приняли второй рост). Сделайте гладкие пояса на стволах деревьев (они препятствуют миграции вредителей), удалите сорняки, обсыпьте стволы смесью из опилок хвойных пород, известь пушенка и зола с табачной пылью в соотношении 5:3:1 соответственно. Через 2-3 недели после яблочного спаса, сделайте окуривание, побелку, опрыскивание 1% раствором, не выше.

Весной при опрыскивании химикатами надо применить верхний предел расхода. Исключайте загущенность, следите за кроной, сделайте так, чтобы сад обдувался потоком свежего воздуха.

Может кто-то оспорит мои доводы и наблюдения - я буду рад. Однако, указанным способом сохранения деревьев, в частности яблонь, я пользуюсь давно.