Точный гороскоп для каждого знака от Павла Глобы на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Начните период с 18 по 24 число правильно, чтоб уже в первые дни вас ждал успех в самых разных сферах жизни

Павел Глоба дал свой очередной прогноз на новую неделю. Начните период с 18 по 24 число правильно, чтоб уже в первые дни вас ждал успех в самых разных сферах жизни. Старайтесь следовать рекомендациям эксперта.

В целом неделя ожидается довольно насыщенной и продуктивной. Будут как приятные сюрпризы, так и источники проблем. Оставайтесь внимательными и осторожными.

Овен

У Овнов наиболее проблемным днем станет понедельник. Им нужно просто пережить первую волну неприятностей, чтобы продолжить жить в прежнем удобном для них ритме. Очень позитивными и продуктивными днями будут выходные. Тем, кто не работает, лучше заняться поисками своего жизненного предназначения. Ускорить этот процесс помогут советы тарологов. Негативные эмоции, которые могут появляться в течении недели, лучше сдерживать. Сейчас астролог рекомендует не показывать близким людям своего характера. Овнам лучше быть сдержаннее.

Телец

У Тельцов недавно могла начаться черная полоса, либо начнется в середине этой недели. Не стоит лить слез и думать, что всё пропало. На помощь могут прийти семь полезных советов для преодоления препятствий. В начале недели стоит с головой окунуться в работу. С первых рабочих минут Тельцам необходимо погрузиться в решение задач. Ответственное отношение к обязанностям поможет продвинуться по карьерной лестнице в обозримом будущем. Для семейных Тельцов эта неделя может стать настоящим испытанием и проверкой на прочность. Не стоит бояться идти на компромиссы. Это сэкономит кучу нервов.

Близнецы

Близнецам стоит помнить о том, как привлечь в жизнь позитивные мысли в первый день недели. Дело в том, что понедельник станет очень неблагоприятным и опасным днем, в который все может идти наперекосяк. Павел Глоба советует Близнецам в первый и в последующие дни недели избавляться от лишних эмоций и мыслей. Не нужно погружаться в раздумья, если они напрягают. Лучше сфокусироваться на семье, любви или поисках второй половинки. Звезды помогут одиноким Близнецам найти свою любовь или насладиться флиртом, приключениями.

Рак

18, 21 и 22 января — самые благоприятные дни, согласно мнению эксперта. В это время Ракам будет улыбаться удача во всех сферах жизни. В остальные дни лучше пользоваться заговорами от злых людей и смотреть в оба. Возможна встреча с неприятными личностями. Нужно заняться делами по дому, забыв о шопинге и финансовых рисках. С деньгами нужно обращаться максимально осторожно. Наиболее опасный день недели — 19 число. Во вторник лучше не критиковать окружающих людей и не высказыват ьсвоего мнения относительно их поступков, каким бы они не были.

Лев

У Львов на пути могут появиться некоторые препятствия. Найти выход из сложных жизненных ситуаций помогут три эффективных способа. Наиболее актуально это будет в неблагоприятный период — 21 и 22 числа. Это очень важное и ответственное время для тех, кто состоит в браке или в длительных отношениях. Астролог советует не откладывать на потом важные темы для разговора. На этой неделе можно и даже нужно просить прощения за какие-то давние обиды. Все свои силы и энергию людям этого Знака Павел Глоба советует направить в русло любви и отношений.

Дева

Девам стоит помнить о законе притяжения мыслей. Он поможет им изменить жизнь к лучшему. Это будет очень яркая и благоприятная неделя, хоть и начнется она с некоторых трудностей. 20-21 января звезды и планеты будут в максимальной гармонии. В голову Девам могут начать приходить интересные идеи и мысли. Возможно, сейчас придется больше работать, но без должного выхлопа. Также могут дать о себе знать проблемы, которые не были решены в декабре прошлого года. Всё это второстепенно. Девы на волне позитива и управляют своей жизнью сами.

Весы

У Весов, как и у всех остальных людей, будут свои позитивные и негативные периоды в жизни. Наиболее осторожными им стоит быть во вторник, когда звезды и планеты войдут в сильнейший диссонанс. Большая удача ждет на этой неделе работников сферы маркетинга. Также успех придет к тем, кто занимается поисками второй половинки. Можно открыто флиртовать, знакомиться с людьми. Это будет очень яркая и запоминающаяся неделя.

Скорпион

У Скорпионов самым позитивным днем станет понедельник. Именно первый день недели станет самым продуктивным. Все самое важное стоит сделать 18 числа. Далее лучше отложить подписание важных бумаг и решение юридических проблем, особенно 21 числа — в самый неблагоприятный день. Эта неделя будет отлично подходить для домашних дел, ремонта, смены обстановки, покупки мебели, переездов. Мантра силы и энергии поможет меньше уставать. Вполне вероятно, что Скорпионам удастся снизить градус недопонимания со второй половинкой.

Стрелец

Стрельцам необходимо сосредоточиться на новых знакомствах. Вполне вероятно, что люди этого Знака смогут найти вторую половинку. Также полезными будут семь способов справиться с одиночеством. Павел Глоба советует Стрельцам чаще и больше общаться с новыми людьми, следовать рекомендациям мудрых личностей. Неделя идеально подходит для командировок. Очень важно не сидеть на месте, а действовать. Если что-то пойдет не так, у Стрельцов будет шанс быстро всё исправить. Нужно одеваться по погоде и быть осторожнее за рулем.

Козерог

Козерогам с 18 по 24 января необходимо больше времени уделять своему здоровью. В начале недели лучше проявлять внимание к близким, иначе негативная энергия звезд может спровоцировать ссоры. Астролог настоятельно советует всем Козерогам помнить о большой важности искренности и доброты. Без этого далеко уйти не получится. Помимо семейных и любовных дел Козерогам нужно не забывать и о работе. Это очень продуктивный период времени, время возможностей.

Водолей

Финансовая сфера жизни для Водолеев станет самой важной. В связи с этим им лучше пользоваться специальными упражнениями для раскрытия финансовой чакры. Особенно важным это будет в неблагоприятные дни: 20 и 21 января. Остальные дни станут идеальным временем для новых начинаний, планирования, постановки задач. Звезды также повысят обаяние и харизму Водолеев. Они смогут возыметь огромный успех у противоположного пола. Это поможет им поднять себе настроение и веру в себя. Это очень позитивное время.

Рыбы

Рыбам стоит помнить о проблемных днях — 23 и 24 января. В этот период желательно пользоваться шепотками на удачу. Из универсальных советов Павла Глобы стоит выделить следующие: нужно заканчивать срочные дела, поддерживать порядок дома и на рабочем месте, стремиться к уединению. Знакомиться и флиртовать можно в социальных сетях. Лучше почаще бывать в домашней обстановке. Время идеально подходит для переосмысления всего происходящего. Крайне полезными будут духовные поиски.

Самое главное сейчас — защищать себя от негативной энергии. Три надежных способа в этом плане будут очень полезными. Чем меньше вы будете встречаться с неприятными эмоциями, тем будет лучше. Павел Глоба желает вам удачи и побед на всех фронтах.

Источник: dailyhoro.ru