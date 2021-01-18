Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции

Суд над Алексеем Навальным, судя по данным, состоится уже в ближайшие минуты – прямо в здании УВД Химок.
Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС.
12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову уведомили, что заседание суда по избранию меры пресечения будут проводить непосредственно в отделении полиции в Химках.
Суд над Алексеем Навальным, судя по данным, состоится уже в ближайшие минуты – прямо в здании УВД Химок.
Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС.
12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
От редакции
Что решит суд?
Арлекин Володька для этого специально отпустил Пьеро Алёшку в Германию, чтобы нам было весело наблюдать за театром марионеток.