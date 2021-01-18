Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции

Адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову уведомили, что заседание суда по избранию меры пресечения будут проводить непосредственно в отделении полиции в Химках.

Суд над Алексеем Навальным скоро начнется Суд над Алексеем Навальным, судя по данным, состоится уже в ближайшие минуты – прямо в здании УВД Химок. Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС. 12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

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