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Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции

17:05 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову уведомили, что заседание суда по избранию меры пресечения будут проводить непосредственно в отделении полиции в Химках.

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Суд над Алексеем Навальным скоро начнется

Суд над Алексеем Навальным, судя по данным, состоится уже в ближайшие минуты – прямо в здании УВД Химок.

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От редакции

Что решит суд?

Аноним, 18 января 2021 18:00
Давайте подождем, пока кремлевские куклы переодеваются в свои новые костюмы для следующего представления.
Арлекин Володька для этого специально отпустил Пьеро Алёшку в Германию, чтобы нам было весело наблюдать за театром марионеток.

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