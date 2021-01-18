Какие услуги через интернет предоставляет Пенсионный фонд жителям России

Сегодня целый ряд госуслуг ПФР предоставляет в проактивном режиме

Отделение ПФР по Новосибирской области приняло участие в работе комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания региона, где среди прочих обсуждался вопрос предоставления государственных услуг ПФР в проактивном режиме.

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Новосибирской области Людмила Алексеевна Якушенко приняла участие в заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания региона и проинформировала собравшихся о предоставлении государственных услуг Пенсионным фондом РФ, особое внимание уделив тем услугам ПФР, которые могут получить граждане без личного посещения ПФР и МФЦ, а также в проактивном режиме.

Сегодня Пенсионный фонд России предоставляет 29 государственных услуг и выполняет полный объем функций по реализации пенсионных прав граждан. Обратиться за услугами ПФР можно как непосредственно в клиентских службах ПФР, так и в филиалах МФЦ, а также в электронном виде.

«В последнее время, в том числе в условиях действующей эпидемиологической ситуации, - отметила Людмила Алексеевна, - органами ПФР проводится работа по предоставлению гражданам услуг в проактивном режиме, без ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ и без ЛИЧНОГО посещения клиентских служб ПФР или МФЦ. Активная работа по предоставлению госуслуг ПФР в проактивном режиме началась в 2020 году».

Так, начиная с прошлого года, в проактивном режиме специалисты ПФР самостоятельно устанавливают материнский капитал, оформляют СНИЛС на новорожденных. Электронные документы поступают в Личный кабинет мамы, и приходить за ними в Пенсионный фонд не нужно. В беззаявительном порядке специалистами ПФР производится целый ряд выплат, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Действует проактив и по продлению выплат.

Помимо проактивного предоставления услуг, Пенсионным фондом проводится работа по организации предоставления гражданам услуг без ЛИЧНОГО посещения клиентской службы ПФР или МФЦ для получения тех услуг, которые требуют подачи заявления. Это достигается за счет электронных сервисов ПФР, оптимизации процесса со стороны органов ПФР, а также взаимодействия с социальными партнерами (в том числе в рамках межведомственного взаимодействия и заключенных Соглашений).

«Возможность получить услуги ПФР дистанционно предоставляют и порядка 60 электронных сервисов ПФР, - подчеркнула заместитель управляющего ОПФР, - Услуги ПФР дистанционно можно получить через портал госуслуг и Личный кабинет на сайте ПФР. Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать их могут не только пенсионеры, но и те, кто только формируют пенсию или имеют право на другие социальные выплаты. Ряд услуг Пенсионного фонда можно получить дистанционно при помощи мобильного интернета, воспользовавшись специальным приложением ПФР для смартфонов и планшетов».

Помимо всего вышеуказанного работают «горячие телефоны» в Отделении ПФР и в территориальных органах региона, по которым граждане, могут получить ответы на вопросы, в том числе, и содержащие персональную информацию. Это вопросы, связанные с размером пенсии и иных выплат по линии ПФР, порядком их расчета, учтенном стаже и другими личными данными, которые есть в распоряжении ПФР. По Закону такие данные могут быть предоставлены только в ходе личного обращения. По телефону их можно получить при наличии специального кодового слова, которое необходимо назвать специалисту ПФР. Установить его можно в своем профиле в Личном кабинете на сайте ПФР.

Работа предоставлению госуслуг ПФР в проактивном режиме будет продолжена и дальше. Такая форма предоставления целого ряда госуслуг, оказываемых Пенсионным фондом, делает услуги ПФР доступнее, а их получение – удобнее и комфортнее для граждан без посещения клиентской службы ПФР.

Источник: pfr.gov.ru