«Просветительская деятельность»: Антироссийскую пропаганду искоренят из школ и вузов

Чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс, федеральным органам власти в сфере образования предлагается дать право координировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве через выдачу соответствующих заключений.

Антироссийскую пропаганду искоренят из школ и вузов

Депутаты и сенаторы предлагают ввести в законодательстве термин «просветительская деятельность» и запретить её использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

Под просветительской деятельностью авторы документа предлагают понимать распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции вне образовательных программ для развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Просветительскую деятельность, согласно документу, запрещается использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В том числе, через сообщение обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. Чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс, федеральным органам власти в сфере образования предлагается дать право координировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве через выдачу соответствующих заключений.



Отсутствие должного правового регулирования сегодня создаёт предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности пропагандистских мероприятий, в том числе, поддерживаемых из-за рубежа, отмечают авторы. Речь идёт о мероприятиях, направленных на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя.Принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и способствовать распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений, отмечается в пояснении к документу.

Источник: pnp.ru