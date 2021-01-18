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«Просветительская деятельность»: Антироссийскую пропаганду искоренят из школ и вузов

18:15 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс, федеральным органам власти в сфере образования предлагается дать право координировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве через выдачу соответствующих заключений.

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Антироссийскую пропаганду искоренят из школ и вузов

Депутаты и сенаторы предлагают ввести в законодательстве термин «просветительская деятельность» и запретить её использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

Под просветительской деятельностью авторы документа предлагают понимать распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции вне образовательных программ для развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Просветительскую деятельность, согласно документу, запрещается использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В том числе, через сообщение обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. Чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс, федеральным органам власти в сфере образования предлагается дать право координировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве через выдачу соответствующих заключений.

Отсутствие должного правового регулирования сегодня создаёт предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности пропагандистских мероприятий, в том числе, поддерживаемых из-за рубежа, отмечают авторы. Речь идёт о мероприятиях, направленных на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя.
Принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и способствовать распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений, отмечается в пояснении к документу.

Источник: pnp.ru

пропаганда студент тотальный контроль цензура
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От редакции

Правильное решение?

Николай, 18 января 2021 19:29
Сегодня день прорыва блокады Ленинграда. Подвиг жителей признан во всём мире. А все ли знают, где этот город находится, в котором совершился пример стойкости Советского народа? В эту ночь никто не лёг спать, повысились нормы выдачи хлеба. Почему поменяли название? Чтобы никто не понял масштаб подвига и победы, и событие знаменательное было забыто. Отмечена эта дата в нашем городе, где много говорится о патриотизме? Неуверен!
Поросёнок Пётр, 18 января 2021 19:31
Очередная абсурдная и антиконституционная инициатива от так называемых депутатов так называемой государственной думы, российское научное и просветительское сообщество уже вынесло своё категорическое несогласие с этим тоталитарным бредом.

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