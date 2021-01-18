Проверить тираж 1371 "Русского лото" от 17 января 2021

Результаты тиража №1371

Посмотрите результаты тиража № 1371 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1371 «Русское лото» от 17.01.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

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Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш 1 16683422356059 6 70 000 2 02736355047958384962837482371977711564853933887670188636440867871350 1 600 000 или Загородный дом 3 420169321751235440563103484643097511064528 1 600 000 или Загородный дом 4 7226 1 600 000 или Загородный дом 5 53 7 600 000 или Загородный дом 6 12 3 10 000 7 07 9 10 000 8 10 8 10 000 9 24 62 5000 10 65 83 5000 11 27 189 5000 12 30 187 1000 13 78 313 1000 14 20 689 1000 15 81 1612 1000 16 14 1693 500 17 57 2917 500 18 47 4558 200 19 89 10 243 200 20 05 11 689 150 21 52 17 408 150 22 21 35 600 125 23 41 44 434 125 24 25 76 399 100 25 80 139 716 100 26 66 200 602 100 27 29 275 976 100

Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 919 395

Призовой фонд тиража: 145 969 750

Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021

Источник: stoloto.ru