Проверить тираж 1371 "Русского лото" от 17 января 2021

Посмотрите результаты тиража № 1371 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1371 «Русское лото» от 17.01.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш
|1
|16683422356059
|6
|70 000
|2
|02736355047958384962837482371977711564853933887670188636440867871350
|1
|600 000 или Загородный дом
|3
|420169321751235440563103484643097511064528
|1
|600 000 или Загородный дом
|4
|7226
|1
|600 000 или Загородный дом
|5
|53
|7
|600 000 или Загородный дом
|6
|12
|3
|10 000
|7
|07
|9
|10 000
|8
|10
|8
|10 000
|9
|24
|62
|5000
|10
|65
|83
|5000
|11
|27
|189
|5000
|12
|30
|187
|1000
|13
|78
|313
|1000
|14
|20
|689
|1000
|15
|81
|1612
|1000
|16
|14
|1693
|500
|17
|57
|2917
|500
|18
|47
|4558
|200
|19
|89
|10 243
|200
|20
|05
|11 689
|150
|21
|52
|17 408
|150
|22
|21
|35 600
|125
|23
|41
|44 434
|125
|24
|25
|76 399
|100
|25
|80
|139 716
|100
|26
|66
|200 602
|100
|27
|29
|275 976
|100
Число билетов, принявших участие в розыгрыше:
Призовой фонд тиража:
Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021
Источник: stoloto.ru