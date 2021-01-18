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Проверить тираж 1371 "Русского лото" от 17 января 2021

17:38 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021

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Результаты тиража №1371

Посмотрите результаты тиража № 1371 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1371 «Русское лото» от 17.01.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Проверить свой билет

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш
1 16683422356059 6 70 000
2 02736355047958384962837482371977711564853933887670188636440867871350 1 600 000 или Загородный дом
3 420169321751235440563103484643097511064528 1 600 000 или Загородный дом
4 7226 1 600 000 или Загородный дом
5 53 7 600 000 или Загородный дом
6 12 3 10 000
7 07 9 10 000
8 10 8 10 000
9 24 62 5000
10 65 83 5000
11 27 189 5000
12 30 187 1000
13 78 313 1000
14 20 689 1000
15 81 1612 1000
16 14 1693 500
17 57 2917 500
18 47 4558 200
19 89 10 243 200
20 05 11 689 150
21 52 17 408 150
22 21 35 600 125
23 41 44 434 125
24 25 76 399 100
25 80 139 716 100
26 66 200 602 100
27 29 275 976 100

Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 919 395
Призовой фонд тиража: 145 969 750 

Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021

Источник: stoloto.ru

выигрыш лотерея тираж
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