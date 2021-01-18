Кто получит увеличенную выплату в 2 312 рублей с 1 февраля 2021

С 1 февраля 2021 года размер ежемесячных денежных выплат для граждан с инвалидностью вырастет на индекс инфляции

Стало известно, как с 1 февраля 2021 года в Российской Федерации изменится размер ЕДВ для инвалидов. ЕДВ — это ежемесячные денежные выплаты, которые положены гражданам с инвалидностью и другим льготным категориям россиян.

С 1 февраля 2021 года размер ежемесячных денежных выплат для граждан с инвалидностью вырастет на индекс инфляции. За прошедший год он составил 3,8%. На эту величину и будут увеличены пособия для инвалидов.

Точная сумма ЕДВ по инвалидности зависит от категории, региона проживания и т.д. Всего существуют 60 категорий получателей ежемесячных денежных выплат в России. Среди них более 10 касаются пособий по инвалидности:

ветераны боевых действий с инвалидностью;

дети-инвалиды;

инвалиды, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и другие.

Во многом сумма ежемесячной выплаты зависит от группы инвалидности. Чтобы точно узнать размер ЕДВ после индексации, необходимо текущую сумму пособий умножить на 1,038.

К примеру, по состоянию на январь 2021 года инвалид третьей группы в России ежемесячно получает 2 тыс. 227 рублей. С 1 февраля пособие увеличится до 2 тыс. 312 рублей. Сумма прибавки составит 84 рубля.

Индексация набора социальных услуг для инвалидов

Помимо ЕДВ, с 1 февраля 2021 года в России будет проиндексирована сумма набора социальных услуг для инвалидов. Увеличится она на индекс инфляции, как и ежемесячные денежные выплаты. В ЕДВ уже входит набор социальных услуг. После индексации размер НСУ составит 1 тыс. 198 рублей.

Если гражданин с инвалидностью получает набор социальных услуг в натуральном виде, а не денежном, его ЕДВ уменьшается на 1 тыс. 198 рублей. Без учета набора социальных услуг граждане с инвалидностью с 1 февраля будут получать ежемесячные денежные выплаты в таких размерах:

инвалиды 1 группы — 4 тыс. 44 рубля;

ветераны войны — 3 тыс. 178 рублей;

дети с инвалидностью и инвалиды второй группы — 2 тыс. 888 рублей;

инвалиды Великой Отечественной войны — 4 тыс. 330 рублей и т.д.

В России набор социальных услуг получают не только граждане с инвалидностью, но и другие получатели ЕДВ. К примеру, родственники погибших ветеранов, некоторые пенсионеры и т.д. Получают НСУ инвалиды по умолчанию. Обращаться за предоставлением пакета услуг дополнительно в Пенсионный фонд не нужно.

Как инвалиду получать ЕДВ в России

На ежемесячную денежную помощь от государства могут претендовать все граждане России с инвалидностью, который официально подтвердили этот статус. Для этого нужно пройти медицинскую комиссию и получить подтверждение.

Сумма ЕДВ зависит от группы инвалидности. В зависимости от состояния здоровья, в РФ существует 4 категории инвалидов:

первая — человек не может контролировать себя и полностью зависит от третьих лиц;

вторая — человек может передвигаться и работать с помощью вспомогательных средств;

третья — наличие серьезного недуга, который не является препятствием для работы;

дети с инвалидностью до 18 лет.

Инвалид имеет право отказаться от ЕДВ в денежной форме и выбрать натуральную. Вместо определенной суммы в месяц гражданин может рассчитывать на:

социальные услуги;

ежегодные поездки в санаторий;

бесплатная городская связь;



бесплатное протезирование зубов каждые 5 лет.Некоторые граждане с инвалидностью имеют право и на дополнительные страховые выплаты в случае, если у них есть стаж работы. Сумма такой помощи зависит от количества лиц на попечении, субъекта проживания, суммы уплаченных страховых взносов и т.д.

Источник: 1rre.ru