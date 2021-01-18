Вернет часть затрат на доставку товаров в отдаленные деревни предпринимателям власть Новосибирской области

Отделенные деревни не останутся без продуктов

Правительством Новосибирской области одобрены изменения в проект закона о госрегулировании торговой деятельности, расширяющие возможности оказания мер финансовой поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории региона.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Новосибирской области «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Новосибирской области» был представлен 18 января на заседании правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников.

С основным докладом по вопросу выступил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. В частности он подчеркнул, что изменения предполагают исключение прямого указания на конкретный вид финансовой поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Новосибирской области в форме предоставления субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров.

«Это позволит расширить возможности оказания дополнительных мер финансовой поддержки хозяйствующих субъектов в сфере торговли и будет способствовать развитию торговой деятельности на территории Новосибирской области в части применения иных форм финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020-2025 годы», – отметил Андрей Гончаров.

При этом требования для получателей субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11-го километра от районных центров, установлены постановлением правительства Новосибирской области от 23.04.2012 №212-п и продолжают действовать.

Напомним, что к полномочиям субъектов РФ относится реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта, а также разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории соответствующего субъекта РФ.

Члены правительства Новосибирской области одобрили проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Новосибирской области «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Новосибирской области». Документ будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.