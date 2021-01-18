Кому и какой вакциной ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области, рассказал глава минздрава

В минувшие выходные в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак. Всего регион получил уже 14 642 дозы вакцины «Спутник V».

Необходимым для хранения вакцины оборудованием сегодня оснащены 57 поликлиник региона из 59, в том числе поликлиники во всех районных больницах. Две медорганизации ожидают поставку морозильников в ближайшее время. Пока пациентов этих поликлиник направляют на вакцинацию в другие медучреждения.

Напомним, в конце прошлой недели в Новосибирской области работали 23 пункта вакцинации. К понедельнику их количество увеличилось до 33. Вакцину продолжают развозить по поликлиникам и районным больницам, к вечеру таких пунктов будет уже 41.

«Спутник V» разнаряжается в пункты вакцинации по мере поступления в регион, – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории [вакцинируемых] будут расширяться».

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал Госуслуг.

Пока в Новосибирскую область поставляют только вакцину Гам-КОВИД-Вак. 1000 флаконов препарата ЭпиВакКорона регион получил в декабре 2020 года, вакцину передали в Сузунский, Тогучинский и Болотнинский районы, где на тот момент не было условий для низкотемпературного хранения препарата «Спутник V». ЭпиВакКорона вводится дважды, для иммунизации одного человека необходимо два флакона.