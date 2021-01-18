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Кому и какой вакциной ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области, рассказал глава минздрава

20:05 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Количество кабинетов вакцинации увеличивается ежедневно. Всего в Новосибирской области в ближайшее время развернут 59 пунктов.

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На данный момент в область поставляется Гам-КОВИД-Вак

В минувшие выходные в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак. Всего регион получил уже 14 642 дозы вакцины «Спутник V».

Необходимым для хранения вакцины оборудованием сегодня оснащены 57 поликлиник региона из 59, в том числе поликлиники во всех районных больницах. Две медорганизации ожидают поставку морозильников в ближайшее время. Пока пациентов этих поликлиник направляют на вакцинацию в другие медучреждения.

Напомним, в конце прошлой недели в Новосибирской области работали 23 пункта вакцинации. К понедельнику их количество увеличилось до 33. Вакцину продолжают развозить по поликлиникам и районным больницам, к вечеру таких пунктов будет уже 41.

«Спутник V» разнаряжается в пункты вакцинации по мере поступления в регион, – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории [вакцинируемых] будут расширяться».

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал Госуслуг.

Пока в Новосибирскую область поставляют только вакцину Гам-КОВИД-Вак. 1000 флаконов препарата ЭпиВакКорона регион получил в декабре 2020 года, вакцину передали в Сузунский, Тогучинский и Болотнинский районы, где на тот момент не было условий для низкотемпературного хранения препарата «Спутник V». ЭпиВакКорона вводится дважды, для иммунизации одного человека необходимо два флакона.

"Спутник V"  вакцина коронавирус нсо поликлиники Константин Хальзов
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От редакции

Поликлиники уже готовы, а вы готовы к вакцинации?

Аноним, 18 января 2021 20:13
Когда в Бердске появится вакцина "Вектора? Просьба к редакции уточнить это у Дробинской!
Аноним, 18 января 2021 21:01
НВР:
да

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