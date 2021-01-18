Лавров: История с Навальным нужна для отвлечения внимания от кризисов на Западе

По словам главы МИД, Москва ни разу не получила от Запада доказательств, подтверждающих голословные обвинения в адрес России

Комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал он.

"Я же убежден, что нужно не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных глубочайших проблем и кризисов, а наоборот, играть по-честному и искать в честном и равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без привлечения международных многосторонних форматов.

Лавров обратил внимание на то, что западные элиты предпринимают попытки решать свои проблемы путем выискивания врагов в других странах. "Мы, конечно же, не получаем удовлетворения от тех тенденций, которые наблюдаем на Западе, когда элиты в попытке решить какие-то свои внутриполитические проблемы и задачи внутриполитической борьбы ищут активно внешних врагов и находят их в России, Китае, Иране, Северной Корее, Кубе, Венесуэле. Этот перечень стран хорошо известен", - указал министр.

Министр считает, что инцидент с Навальным искусственно приобрел внешнеполитическое звучание. "Случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно, я бы сказал, и совершенно неправомерно", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об имидже РФ после задержания Навального по возвращению в страну, Лавров заметил: "Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышни, которые выходят на бал. Мы все-таки должны прежде всего заниматься своей работой, а наша работа заключается в реализации российской внешней политики".

Глава МИД напомнил, что обстоятельства задержания Навального относятся к компетенции правоохранительных органов. "Речь идет о выполнении российских законов, - пояснил он. - Если в некоторых других странах выполнение своих собственных законов является чем-то второстепенным по сравнению с достижением каких-то геополитических целей, то это их проблема". При этом Лавров вспомнил заявления самого Навального, которые, по его словам, можно трактовать так, будто Навального "чуть ли не выгнали" из России. Однако, указал министр, на вывозе Навального из РФ после его госпитализации настояла его же супруга, а также этого "достаточно агрессивно" требовали немецкие власти.

Лавров отметил, что на Западе под разными предлогами отказывали Москве в передаче результатов анализов, взятых у Навального. По его словам, отравляющее вещество в анализах было якобы обнаружено в клинике Бундесвера, и этих материалов российской стороне не передали, чтобы не раскрыть перед РФ определенные технологии. Однако, продолжил глава МИД, еще недавно после инцидента со Скрипалями Запад "клялся и божился" в отсутствии такого рода технологий по определению отравляющих веществ. Позже Берлин заявил, что отдал все материалы в Организацию по запрещению химоружия, которая в свою очередь отказалась передавать данные Москве, поскольку их владельцем является Берлин. "Это, я считаю, чистой воды издевательство", - оценил ситуацию Лавров, подчеркнув, что Запад уже "давно приватизировал" ОЗХО.

"Только после того, как нас футболили из Берлина в Гаагу и обратно, нам сказали, что есть другая причина: просто сам Навальный не хочет, чтобы эти данные попали в РФ", - заключил министр иностранных дел.

Ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ

Лавров отметил, что официальный ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ опирался не на конкретные доказательства отравления Навального, а исключительно на данные его опроса и опроса его жены. "Когда на днях Германия так радостно сообщила, что они нам дали ответы на все четыре запроса генеральной прокуратуры, весь этот ответ опирался исключительно на опрос Навального и его супруги. Вот и все, что нам предъявили", - сказал министр.

Лавров посетовал, что германская сторона не предоставила никаких вещественных доказательств, "ничего про эти три бутылки какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов". "То есть получается, Навальный говорит: "Меня отравили российское государство и лично Владимир Путин" и это Западом воспринимается без какого-либо отторжения, а предъявляют нам факты западные страны исключительно в виде того, что сам Навальный излагает на опросе в немецких правоохранительных структурах. Я считаю, это просто полное неуважение к процессам", - заявил министр.

Лавров также подчеркнул, что в самом германском парламенте партия "Альтернатива для Германии" официально запросила конкретную информацию у правительства ФРГ. "Ничего в ответ они не услышали. А вопросы были весьма конкретные: где и у кого находилась бутылка во время полета из Омска в Берлин, было ли известно на момент полета, что его организаторы разрешили взять бутылку с водой. Ответ: "У правительства ФРГ нет никаких сведений". Это как?", - возмутился глава российского МИД. Он подчеркнул, что в самолете, которым из Омска забирали Навального, были не только врачи, но и представители немецких спецслужб. "Если они не знают, кто, какие бутылки проносил в самолет, ну это уже на их совести остается", - заметил министр.

Лавров также указал на многообразие версий якобы имевшего место отравления. "Ведь поначалу упомянули, что он пил чай в аэропорту Томска. Эта была версия сразу вброшена в публичное пространство. Потом ее убрали. Оказалось, что чай ему наливал его ближайший соратник. Потом появилась версия про бутылку. Потом она затихла. Появилась версия про одежду. Потом опять про бутылку, а совсем недавно было сказано, буквально недели две назад, или три, то есть через несколько месяцев после эпизода самого, что его пытались еще и раньше отравить, но в итоге отравили Юлию Навальную", - перечислил он. "Когда нагромождение все новых и новых чудесных фактов набирает такой объем и скорость, у нас с точки зрения внешнеполитического ведомства остается только один вопрос: "Господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство - предъявите результаты тех анализов, которые по вашему утверждению содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в ОЗХО в списках не значится, боевое вещество", - призвал Лавров коллег из других стран.

По словам министра, дополнительный запрос в адрес Берлина по ситуации вокруг Навального необходим, чтобы ответственные германские ведомства не посчитали достаточным ответом отписку, которая Россия получила в ответ на предыдущие обращения. "Насчет запросов, которые направляет Генпрокуратура: это ее прерогатива. Я думаю, что, конечно, дополнительный запрос необходимо направить. Просто чтобы немецкие коллеги не ощущали себя как бы уже исполнившими свои функции", - сказал Лавров.

Комментируя предыдущий ответ ФРГ на запросы Генпрокуратуры РФ, Лавров заявил, что это была "отписка, которая недостойна ведомства, призванного отвечать за юридические аспекты правоохранительных дел".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответы германской стороны на запросы РФ по ситуации вокруг Навального "ничего не содержали по сути задаваемых вопросов".

По словам Лаврова, у РФ нет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с якобы имевшей место попыткой отравления Навального."Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил", - сказал министр.

Он подчеркнул, что страны Запада в этой ситуации отказались задействовать имеющиеся правовые механизмы, как предлагала РФ. "Я не вижу, как можно что-то здесь сделать, пока нам не предъявят запрошенные материалы либо пока не проведут тот эксперимент, который мы предложили. Струсили, наверное? Если струсили, значит, совесть нечиста", - добавил Лавров.

Предложение России ОЗХО

Глава МИД России напомнил, что в пробах Навального не было обнаружено следов боевых отравляющих веществ по результатам исследований как в клинике в Омске, так и в берлинской Charite, после чего анализами занялась лаборатория Бундесвера. "Если возникла история, которая вызывает у кого-то подозрение, то дело давно можно было урегулировать следующим образом. Немцы заявляют, что это уже многосторонние проблемы, идите в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Мы этой организации предложили, ее гендиректору, воспользоваться статьей Конвенции по химическому оружию, которая предполагает оказание Техсекретариатом этой структуры технической помощи стране-участнице. Мы сказали: "Приезжайте, пожалуйста, в РФ", - рассказал Лавров.

Он отметил, что предложение Москвы заключалось в совместном исследовании проб Навального, взятых в РФ и Берлине, в российской лаборатории, сертифицированной ОЗХО. "Давайте и вы, и мы вместе сначала исследуем наши образцы, потом ваши образцы, или наоборот, но чтобы мы это сделали вместе, чтобы было доверие друг другу. Если вы читаете нужным привести новое сверхсовременное оборудование - мы готовы на это. Единственное условие - чтобы мы с вами это делали вместе", - пояснил глава МИД, добавив, что после таких докладов Техсекретариата ОЗХО, как документ по Сирии, Россия готова взаимодействовать с организацией только по принципу "мы вам не доверяем, поэтому будем проверять".

"Они очень долго пытались как-то уйти от прямого ответа: говорили: "Как же так, мы же международно признанные, мы сами проверим и вам скажем". Такого не будет, не будет больше игр в одни ворота, - указал Лавров. - И не будет доверия ни клинике Бундесвера, ни клинике французской, ни клинике шведской, которую ОЗХО выберет для своих внутренних целей, пока мы не убедимся, что эти люди являются честными учеными, честными специалистами".

Лавров напомнил, что немцы в ситуации с пробами Навального "кивали на ОЗХО", а в организации переадресовывали российские запросы обратно в Берлин. "Круг замкнулся. Понимаете, не надо из нас делать, как сказал президент, лиц с недостаточным умственным развитием", - резюмировал глава российского МИД.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе авиакомпании "Победа" из Берлина. В столице Германии он проходил лечение в клинике Charite, откуда был выписан 23 сентября.

Международные обязательства в ситуации с Навальным

Лавров призвал западных партнеров проявить вежливость, исключить методы дипломатического хамства и выполнить свои международные обязательства в ситуации с Навальным.

Министр указал, что Германии, Франции и Швеции необходимо предоставить российской стороне результаты тех анализов, которые, по их утверждению, "содержат некое, причем еще не известное, боевое вещество". Лавров отметил, что как России не давали никаких ответов в случае с Александром Литвиненко и по ситуации со Скрипалями, так ничего не предоставлено и в ситуации с Навальным.

"Нам ничего не дают про Навального. Слушайте, если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и будьте законопослушными. Выполняйте свои обязательства. Не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что "мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению". Мы так разговаривать не будем. Именно вот это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. Так себя вести нашим партнерам нельзя", - сказал глава МИД РФ в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Без доказательств

Москва ни разу не получила от Запада доказательств, подтверждающих его голословные обвинения в адрес РФ, заявил Лавров.

Министр напомнил об обвинениях в адрес РФ в ситуации с якобы имевшем место вмешательством в выборы в США, в ситуации со Скрипалями, трагедию с малайзийским Boeing, а также в ситуации с Навальным. "В каждом случае, о котором я упомянул, и в других случаях, в которых нас обвиняют в чем-то конкретном, мы ни разу не получили доказательств, которые подтверждали бы эти голословные обвинения. Мы слышали только одно: "хайли лайкли", "никто другой не имеет мотивов", либо - "только у вас есть такие возможности, и поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать". Не дают просто фактов, на которых, в общем-то, приличные люди всегда основывают свои дискуссии", - сказал Лавров.

"Как нам не давали никаких ответов в случае с отравлением Литвиненко, сделав процесс по его делу секретным, как нам не дали ничего по Скрипалям (англичане обещали всем тем, кто по их требованиям выгоняли российских дипломатов, что они потом дадут факты), ни единого факта не дали, все по Скрипалям осталось только в публичной сфере "хайли лайкли" и точка. <…> Так нам ничего не говорят и про вмешательство в американские выборы. Я многократно говорил, как Рекс Тиллерсон отказался предъявлять неопровержимые доказательства, о которых он публично заявил. Не дадим и все. И также нам ничего не дают про Навального", - заключил глава МИД.

Он подчеркнул, что Россия стремится максимально конструктивно действовать на международной арене. "Мы убеждены, что [нужно] не собачиться друг с другом, извините меня за такой жаргон, а садиться за стол переговоров и обсуждать все имеющиеся претензии. Мы к этому были готовы всегда", - указал министр.

"Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы решать любые проблемы путем диалога, но ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на замке и на засове, нам уже как-то, знаете, ниже собственного достоинства. Поэтому ваши правительства хорошо понимают и хорошо знают все наши предложения, начиная с диалога по стратегическим наступательным вооружениям, и вообще по проблемам контроля над вооружениями и нераспространению, и заканчивая диалогом, который мы предлагали многократно по кибербезопасности, по проблемам невывода оружия в космос", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров указал, что по каждому из массы направлений у российской стороны есть предложения о том, как наладить честное сотрудничество по ключевым угрозам, которые являются общими для всех стран мира, "вместо того, чтобы использовать эти угрозы для достижения односторонних геополитических преимуществ методами нечистоплотной конкуренции".

Источник: ТАСС