За нападение на офис "Единой России" в Москве получил реальный срок аспирант МГУ Мифтахов

Как следует из характеристики, свидетели знают его как "идейного анархиста, высказывающего неприязнь к государству и политической системе".

Азат Мифтахов услышал приговор

Головинский районный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия и назначить ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья. Суд зачел ему время содержания под стражей из расчета день за полтора. Двое других фигурантов дела - Горбань и Ейкин - получили 4 и 2 года условно соответственно.

Защита Азата Мифтахова пообещала обжаловать приговор. "Конечно, будем обжаловать. Мы настаивали на оправдательном приговоре", - сказала ТАСС адвокат Светлана Сидоркина.

Как следует из приговора, Ейкин передал Горбань молоток, которым она разбила окно, а Кобаидзе закинул в помещение столичного офиса "Единой России" на Онежской улице дымовую шашку и заснял это на видео. Всего в акции участвовали шесть человек. "Детали акции они обсудили заранее в ресторане "Грабли", распределив роли каждого, - огласил судья. - Мифтахов находился на детской площадке и указывал остальным, что делать". Ущерб по делу составил 48 тыс. рублей.

Как следует из текста обвинительного приговора, Мифтахов обладал навыками ножевого боя и активно участвовал в страйкбольных играх. Как следует из характеристики, свидетели знают его как "идейного анархиста, высказывающего неприязнь к государству и политической системе".

Дело о нападении

Головинский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве в конце апреля. Мифтахов находится в СИЗО с февраля 2019 года. Помимо него, в хулиганстве обвиняются Елена Горбань, которая находится под подпиской о невыезде, Алексей Кобаидзе, покинувший Россию, и Андрей Ейкин, признавший вину (Ейкину и Горбань прокурор просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы: 2 года и 4 года условно с испытательным сроком 3 и 5 лет соответственно). Потерпевшей стороной признана "Единая Россия", гражданский иск в рамках дела партия не заявляла, объяснив отказ тем, что сумма причиненного ущерба не столь значительна.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, фигуранты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления были активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона". Нападение на офис "Единой России", считает следствие, было тщательно спланировано.

В 2018 году Мифтахов и еще один активист при задержании оказали сопротивление сотруднику полиции, распылив ему в лицо перцовый газ. Они полностью признали свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), Мифтахов принес публичные извинения потерпевшему, добровольно возместив причиненный ущерб. Подсудимым были назначены штрафы в размере 45 тыс. рублей каждому. В виде дополнительного наказания был назначен год испытательного срока.

Как следует из текста обвинительного приговора, Мифтахов обладал навыками ножевого боя и активно участвовал в страйкбольных играх. Как следует из характеристики, свидетели знают Мифтахова как "идейного анархиста, высказывающего неприязнь к государству и политической системе".

Источник: ТАСС