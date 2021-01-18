Издевательства и сексуальное насилие в интернате для умственно отсталых детей проверяет СК Новосибирской области

Следственные органы обращаются ко всем гражданам, которым что-либо известно о подобных фактах в Ояшинском доме-интернате, сообщить в Болотнинский отдел СК.

Предположительно, издевались над постояльцем Ояшинского детдома

Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о насилии над детьми в детском доме-интернате. Об этом 18 января сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что в "Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей" имелись факты издевательств над детьми, в том числе сексуального характера.

По данным сообщениям, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы обращаются ко всем гражданам, которым что-либо известно о подобных фактах в указанном доме-интернате, сообщить об этом в Болотнинский межрайонный следственный отдел по телефону: 8(383-49)25-073 либо дежурному по следственному управлению 8(383)203-57-39. Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", родственники одного из постояльцев пожаловались на издевательства.