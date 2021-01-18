Обвиняемому в расстреле сослуживцев Шамсутдинову предъявили 27 млн рублей морального вреда

Подсудимый отказался признавать иски. Солдат-срочник убил 8 человек, в том числе двух офицеров. Еще двое с огнестрельными ранениями попали в больницу.

Рамиль Шамсутдинов

Открывший огонь по сослуживцам в войсковой части посёлка Горный Рамиль Шамсутдинов 18 января в суде отказался признавать иски о возмещении морального вреда, заявленные родственниками погибших и одним из раненых.

Трагедия произошла 25 октября 2019 года при сдаче караула. Восемь человек, в том числе два офицера, погибли, двое были ранены.

Причину отказа признания исков Рамиль Шамсутдинов не уточнил.

Мать погибшего Егора Богомолова потребовала взыскать с Шамсутдинова моральный вред в 3 миллиона рублей, столько же потребовали взыскать родственники Андреева, Ковалёва, Графова и раненый Владислав Шпак. Мать убитого Даниила Пьянкова заявила иск на 5 миллионов рублей, мать Евсеева изначально потребовала 16 миллионов рублей, однако потом уточнила исковые требования и снизила их до 8 миллионов рублей.

Уточняя по просьбе судьи адвокат Шамсутдинова Лев Асауленко спросил у потерпевших, правда ли, что Минобороны выплатило каждой пострадавшей семье более чем по 6 миллионов рублей. Одна из потерпевших отвечать отказалась.

Обращаясь к стороне защиты, судья отметил, что произведённые Министерством обороны РФ выплаты не имеют отношения к искам о взыскании морального вреда к Рамилю Шамсутдинову.

Источник: Чита.ру