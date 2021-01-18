18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обвиняемому в расстреле сослуживцев Шамсутдинову предъявили 27 млн рублей морального вреда

19:12 18.01.2021 Фото: чита.ру
1 0

Подсудимый отказался признавать иски. Солдат-срочник убил 8 человек, в том числе двух офицеров. Еще двое с огнестрельными ранениями попали в больницу.

% name% title
Рамиль Шамсутдинов

Открывший огонь по сослуживцам в войсковой части посёлка Горный Рамиль Шамсутдинов 18 января в суде отказался признавать иски о возмещении морального вреда, заявленные родственниками погибших и одним из раненых.

Трагедия произошла 25 октября 2019 года при сдаче караула. Восемь человек, в том числе два офицера, погибли, двое были ранены.

Причину отказа признания исков Рамиль Шамсутдинов не уточнил.

Мать погибшего Егора Богомолова потребовала взыскать с Шамсутдинова моральный вред в 3 миллиона рублей, столько же потребовали взыскать родственники Андреева, Ковалёва, Графова и раненый Владислав Шпак. Мать убитого Даниила Пьянкова заявила иск на 5 миллионов рублей, мать Евсеева изначально потребовала 16 миллионов рублей, однако потом уточнила исковые требования и снизила их до 8 миллионов рублей.

Уточняя по просьбе судьи адвокат Шамсутдинова Лев Асауленко спросил у потерпевших, правда ли, что Минобороны выплатило каждой пострадавшей семье более чем по 6 миллионов рублей. Одна из потерпевших отвечать отказалась.

Обращаясь к стороне защиты, судья отметил, что произведённые Министерством обороны РФ выплаты не имеют отношения к искам о взыскании морального вреда к Рамилю Шамсутдинову.

Источник: Чита.ру

армия моральный ущерб открыл огонь поля Рамиль Шамсутдинов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Должен выплачивать?

Аноним, 18 января 2021 19:24
Молодец солдат.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гадания на Крещение 2021: проверенные способы узнать будущее в ночь с 18 на 19 января 2021 года
19:50 18-01-2021
Гадания на Крещение 2021: проверенные способы узнать будущее в ночь с 18 на 19 января 2021 года
За нападение на офис "Единой России" в Москве получил реальный срок аспирант МГУ Мифтахов
19:48 18-01-2021
За нападение на офис
Это святое для Онищенко: Как купаться на Крещение, посоветовал депутат и врач
19:38 18-01-2021
Это святое для Онищенко: Как купаться на Крещение, посоветовал депутат и врач
С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 года
19:20 18-01-2021
С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 года
БердскСтроится ли мусорная свалка на границе с Бердском, выяснили чиновники 18 января 2021
19:19 18-01-2021
Строится ли мусорная свалка на границе с Бердском, выяснили чиновники 18 января 2021
Обвиняемому в расстреле сослуживцев Шамсутдинову предъявили 27 млн рублей морального вреда 1
19:12 18-01-2021
Обвиняемому в расстреле сослуживцев Шамсутдинову предъявили 27 млн рублей морального вреда
Как решить проблемы недостроев в России, придумали в Госдуме
19:01 18-01-2021
Как решить проблемы недостроев в России, придумали в Госдуме
Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года для каждого знака зодиака в индивидуальном порядке
18:50 18-01-2021
Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года для каждого знака зодиака в индивидуальном порядке
Лавров: История с Навальным нужна для отвлечения внимания от кризисов на Западе
18:50 18-01-2021
Лавров: История с Навальным нужна для отвлечения внимания от кризисов на Западе
Байден собрался отключить Россию от SWIFT. Чем это грозит?
18:45 18-01-2021
Байден собрался отключить Россию от SWIFT. Чем это грозит?