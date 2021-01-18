Как решить проблемы недостроев в России, придумали в Госдуме

Одно из предложений—отдавать незавершенное строительство «в регионы для решения вопросов предоставления и достройки жилья детям-сиротам, многодетным, семья с детьми-инвалидами, с хроническими больными».

Второй закон касается расширения полномочий Фонда защиты прав дольщиков

В осеннюю сессию 2020 года Государственная Дума приняла два важных закона в этой сфере. Первый — о едином заказчике в сфере строительства. Речь идет об объектах, которые строятся за счет средств федерального бюджета, за исключением объектов транспортной инфраструктуры, обороны, безопасности, внешнеполитической деятельности, а также объектов «Росатома» и «Роскосмоса».

Закон предусматривает создание новой публично-правовой компании — единого заказчика в сфере строительства капитальных объектов, которая будет распределять госконтракты на строительство объектов, в том числе социальных. Это, как ожидается, позволит сократить сроки строительства, предотвратит появление недостроя, повысит эффективность государственных вложений.

Создание единого заказчика произойдет путем слияния или преобразования федеральных казенных учреждений, выполняющих функции государственного заказчика (в настоящее время находятся в ведении разных министерств). Их перечень определит Правительство.

Компания с местонахождением в Москве должна быть создана не позднее 1 января 2021 года. Ее учредителем будет Российская Федерация. Гендиректора предполагается назначать на три года в порядке, который определит Правительство.

Второй закон касается расширения полномочий Фонда защиты прав дольщиков. Фонду дается право завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения на земельных участках, переданных Фонду по решению Арбитражного суда.

Также Фонду дается право совместно с субъектами РФ передавать часть жилых помещений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан.

Как отмечал на пленарном заседании Председатель ГД Вячеслав Володин, предлагается отдавать незавершенное строительство «в регионы для решения вопросов предоставления и достройки жилья детям-сиротам, многодетным, семья с детьми-инвалидами, с хроническими больными».

По мнению Председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, «весь объем тех нормативных, регуляторных проблем, которые сейчас фиксируются, требует принятия отдельного закона. Нам необходим закон. Без него мы так и будем перепихивать друг на друга ответственность, и все‑таки у нас большая часть проблем не будет решена. Нам нужен общий результат. Нам нужно сокращение объектов незавершенного строительства и их возврат в хозяйственный оборот».

«Без закона мы не обойдемся, потому что слишком много пробелов, которые пытались закрыть нормативно-правовыми актами, но это не получается», — также заявлял он.

Источник: Госдума