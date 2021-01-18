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Привлекать мигрантов на стройки в упрощенном порядке после 1 марта 2021 приказал Путин

20:47 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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К этому же времени правительству нужно представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.

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Себестоимость строительства дорожает  в связи с ростом зарплаты работников

Президент России Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос о введении упрощённого порядка привлечения мигрантов  для работы на стройках. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Согласно сообщению, эту работу должен выполнить кабмин совместно с комиссией Госсовета по строительству. В частности, до 1 марта 2021 года он должны рассмотреть вопрос о введении упрощённого порядка привлечения иностранных работников, «в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ» для выполнения строительно-монтажных работ.  К этому же времени нужно представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.

До 1 февраля 2022 года кабмин и комиссия Госсовета должны обеспечить оптимизацию процедур в строительстве, в том числе с возможностью их выполнения по принципу «одного окна» с использованием цифровых технологий и информационных систем. Это необходимо для сокращения инвестиционно-строительного цикла не менее чем на один год.

В законодательство должны быть внесены изменения для синхронизации проектирования и возведения объектов капитального строительства с мероприятиями по их подключению к инженерно-техническим сетям, а также «с необходимым для этих целей переносом (переустройством) инженерных коммуникаций». Эту работу нужно выполнить до 1 августа 2021 года.

До этого срока необходимо также рассмотреть вопрос установления приаэродромных территорий, обеспечивающих безопасность полётов самолётов с последующим утверждением отдельной санитарно-защитной зоны. В ней должны устанавливаться дополнительные требования к размещаемым объектам или ограничения по их строительству.

Также в законодательство должны быть внесены изменения, направленные на определение правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан.

В конце декабря зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что себестоимость строительства в России увеличится в среднем на пять-семь процентов из-за нехватки на стройплощадках мигрантов и в связи с ростом зарплаты работников, передает ПГ.

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