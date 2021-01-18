Это святое для Онищенко: Как купаться на Крещение, посоветовал депутат и врач

По его словам, в прорубь стоит окунуться «всем, кто собирался это сделать». Сам он купается 19 января.

Геннадий Онищенко

Россиянам, которые хотят погрузиться в купель на Крещение, следует делать это только на официально организованных для этого объектах под эгидой МЧС. Об этом «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, в прорубь стоит окунуться «всем, кто собирался это сделать». «Разумеется, решение надо принимать, исходя из состояния своего здоровья, — подчеркнул он. — Что касается соблюдения эпидемиологического режима, то погружаться в воду надо только на официально организованных купелях. Объекты будут работать под эгидой МЧС — там всем всё объяснят касательно правил и необходимых ограничений».

Отвечая на вопрос, будет ли он сам окунаться в купель в этом году, Онищенко ответил положительно, отметив, что «это святое». При этом депутат не уточнил, где именно погрузится в крещенские воды.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января — праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в прорубях.