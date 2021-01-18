Строится ли мусорная свалка на границе с Бердском, выяснили чиновники 18 января 2021

Они зафиксировали тот факт, что до места предполагаемого полигона ТКО в Искитимском районе не прочищены дороги. И сделали выводы.

На месте предполагаемого строительства полигона ТКО не ведутся работы, убедились чиновники

Сегодня, 18 января, представители управления природными ресурсами Бердска зафиксировали тот факт, что до места предполагаемого полигона ТКО в Искитимском районе не прочищены дороги, а соответственно и отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Бердска 18 января.

Члены рабочей группы и общественники раз в неделю выезжают в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий. Такое решение принял председатель рабочей группы Евгений Шестернин.