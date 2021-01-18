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Продлят на Крещение 2021 работу автобусов в Подмосковье

19:55 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Общественный транспорт в ночь на 19 января будет ездить до двух часов ночи по 345 маршрутам. Всего на дорогах региона будут работать 1,7 тысячи автобусов.

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Автобусов будет достаточно, но морозы будут "крещенскими"

Подмосковные автобусы будут ездить до глубокой ночи во время праздника Крещения. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Общественный транспорт в ночь на 19 января будет ездить до двух часов ночи по 345 маршрутам. Всего на дорогах региона будут работать 1,7 тысячи автобусов. С их помощью жители и гости Подмосковья смогут доехать до купелей и храмов.

«Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут», — говорится в сообщении.

Жителей Москвы и Подмосковья ранее предупредили о рекордных морозах 18 января. Температура в области опустится до минус 30 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильной гололедицей, из-за которой в столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности.

Источник: riafan.ru

график автобусов крещение подмосковье продлят Андрей Воробьев
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Аноним, 18 января 2021 20:35
"Продлят на Крещение 2021 работу автобусов в Подмосковье"

Как в Нигерии автобусы на крещение ходят в 2021 ?
Аноним, 18 января 2021 20:51
Курьер в Москву переехал? Зачем в Бердске московские новости нужны?

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