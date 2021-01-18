"Продлят на Крещение 2021 работу автобусов в Подмосковье"

Общественный транспорт в ночь на 19 января будет ездить до двух часов ночи по 345 маршрутам. Всего на дорогах региона будут работать 1,7 тысячи автобусов.

Автобусов будет достаточно, но морозы будут "крещенскими"

Подмосковные автобусы будут ездить до глубокой ночи во время праздника Крещения. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Общественный транспорт в ночь на 19 января будет ездить до двух часов ночи по 345 маршрутам. Всего на дорогах региона будут работать 1,7 тысячи автобусов. С их помощью жители и гости Подмосковья смогут доехать до купелей и храмов.

«Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут», — говорится в сообщении.

Жителей Москвы и Подмосковья ранее предупредили о рекордных морозах 18 января. Температура в области опустится до минус 30 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильной гололедицей, из-за которой в столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности.

Источник: riafan.ru